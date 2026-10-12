Синоптик пообещала москвичам аномально теплую погоду в октябре

12 октября 2026, 12:05

Метеоролог Позднякова: московский регион ожидает погода на 3 градуса выше нормы

Фото: iStock/puflic_senior

В Московском регионе октябрь выдастся теплее климатической нормы. Об этом в беседе с aif.ru сообщила метеоролог Татьяна Позднякова.