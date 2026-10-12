Синоптик пообещала москвичам аномально теплую погоду в октябре
В Московском регионе октябрь выдастся теплее климатической нормы. Об этом в беседе с aif.ru сообщила метеоролог Татьяна Позднякова.
По ее словам, этот месяц будет тёплым. В первой декаде температура уже была на два градуса выше среднего, а во второй декаде ожидается превышение на три градуса, отметила специалист.
Синоптик подчеркнула, что начало следующей недели в регионе будет связано с прохождением циклона. Он принесёт как потепление, так и осадки.
В понедельник, 12 октября, температура поднимется до +14…+16 градусов. Однако погода будет сопровождаться порывистым ветром и дождями, которые усилятся ночью. Во вторник воздух прогреется до +12…+14 градусов. Такая температура сохранится в Подмосковье до выходных, заключила Позднякова.
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