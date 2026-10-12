Синоптик рассказал, насколько потеплеет в Москве 12 октября
В понедельник, 12 октября, воздух в Москве прогреется до плюс 14–17 градусов. Это на 8 градусов выше климатической нормы. Об этом ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил в социальных сетях, передаёт Агентство городских новостей «Москва».
По словам синоптика, тёплая погода связана с влиянием тёплого сектора атлантического циклона. В столице и Московской области ожидается облачная погода с неустойчивыми прояснениями и небольшим дождём.
Южный и юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление начнёт расти и составит 748 миллиметров ртутного столба.
Ранее Агентство городских новостей «Москва» сообщило, что ночь на 12 октября стала самой тёплой для этой даты за всю историю метеонаблюдений в столице.
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