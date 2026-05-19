«Мотивация взлетела»: в Федерации гимнастики Подмосковья прокомментировали долгожданный допуск россиян с флагом и гимном

19 мая 2026, 13:36

Чемпион Стретович: допуск с родными флагом и гимном даст мотивации спортсменам

Исполком Международной федерации гимнастики (FIG) разрешил российским и белорусским спортсменам выступать на международных турнирах под национальным флагом и с гимном. Решение касается всех пяти дисциплин: спортивной и художественной гимнастики, прыжков на батуте, спортивной акробатики и аэробики.





Вице-президент Федерации спортивной гимнастики Московской области, серебряный призёр Олимпийских игр Иван Стретович в беседе с «Радио 1» назвал это событие «прекрасным» и «стопроцентно позитивным», отметив, что теперь мотивация у спортсменов выросла многократно.





«Это позитивное решение и очень долгожданное, я бы сказал. Психологический аспект имеет место быть: выступать под нейтральным флагом — это одно, а выступать с гимном и с флагом — это совсем другое. Я думаю, что мотивация у них 100% прибавилась», — подчеркнул он.

«С января этого года наши спортсмены прошли множество этапов Кубка мира. Были победы, серебряные, бронзовые медали. Спортсмены зарекомендовали себя на международной арене, я думаю, что это было одним из толчков к допуску под флагом и гимном. Даже зарубежные соперники всегда выступали за возможность соревноваться с сильными российскими гимнастами. Все спортсмены всегда говорили о том, что хотят выступать с русскими ребятами и девчатами. Завоёвывать медали против сильных спортсменов гораздо приятнее», — пояснил вице-президент.

«На данный момент Европейская федерация пока что никаких комментариев не дала. Я думаю, что они тоже пересмотрят своё решение. Надеюсь, что на чемпионате Европы наши спортсмены и спортсменки тоже выступят. К сожалению, спорт превратился в политику. Но это определённый звоночек: раз международная федерация уже за, то и европейская должна прислушиваться», — сказал Стретович.