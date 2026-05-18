Кубок Подмосковья по пневматике собрал в Лыткарине более 100 спортсменов
Свыше 100 спортсменов из десяти российских регионов приняли участие в Кубке Московской области по стрельбе из пневматического пистолета и карабина, который впервые прошёл в Лыткарине. Об этом сообщает корреспондент ГАУ МО АИС «Подмосковье» Дарья Сивова.
За звание лучших сражались представители Подмосковья, Москвы, Северной Осетии, а также Воронежской, Челябинской, Запорожской, Тверской, Костромской, Рязанской и Тульской областей.
«Участники турнира соревновались в десяти упражнениях, включая стрельбу с разных дистанций, по движущимся мишеням и из неустойчивого положения», — говорится в сообщении.По итогам Кубка лучшие стрелки из Подмосковья вошли в сборную команду региона для национального первенства и чемпионата России.