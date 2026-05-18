Лолита Милявская назвала спорт «гробом в этой жизни»

Певица Лолита заявила, что люди гробят своё здоровье на Олимпиадах

Лолита Милявская (Фото: Telegram @lolitamilyavskaya)

Певица Лолита Милявская на гала-ужине премии «Движение» от МУЗ-ТВ заявила, что не любит спорт. Артистка считает, что это увлечение гробит здоровье, поэтому она не переносит просмотр Олимпиад по телевизору и тем более — личные занятия спортом.





В беседе с Пятым каналом Лолита сообщила, что спортсмены не понимают образ жизни знаменитостей: те разъезжают по светским мероприятиям, недосыпают и питаются без режима.

«Мне плевать на спорт. Я не смотрю Олимпиады, меня тошнит от того, как люди серьёзно этим занимаются и гробят своё здоровье. Но их тошнит от того, как мы мотаемся по ночам, недоедаем, недосыпаем, и они тоже, наверное, считают нас сумасшедшими», — высказалась Милявская.