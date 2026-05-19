«Справляться с тревожностью»: Психолог рассказал, как спорт влияет на психику человека

19 мая 2026, 12:27

Психолог Шамсутдинов: спорт помогает справляться с тревожностью

Ученые выяснили, что силовые тренировки помогают снижать вероятность депрессии. Регулярные занятия в тренажерном зале положительно влияют на психику человека.





Практикующий психолог Эдуард Шамсутдинов в беседе с «Радио 1» заявил, что любой спорт (командный или одиночный) влияет на эмоциональное состояние человека — помогает справляться со стрессом.





Футбол: способствует улучшению настроения, снижению уровня стресса и развитию социальной активности. Он развивает координацию, выносливость, командный дух, стратегическое мышление.

Баскетбол: способствует улучшению самооценки и уверенности в себе, помогает справляться с тревожностью. Развивает ловкость, скорость реакции, командные навыки, тактическое мышление.

Теннис: улучшает концентрацию и внимание, помогает развивать стрессоустойчивость. Развивает координацию движений, реакцию, стратегическое мышление.

Плавание: снижает уровень стресса и тревожности, способствует расслаблению и улучшению сна. Развивает общую физическую выносливость, силу мышц, дыхательные способности.

Бег: увеличивает уровень эндорфинов (гормонов счастья), помогает в борьбе с депрессией и тревожностью. Развивает выносливость, силу ног, сердечно-сосудистую систему.

Йога: способствует расслаблению, снижению стресса и улучшению эмоционального состояния. Развивает гибкость, баланс, концентрацию, осознанность.

Боевые искусства: укрепляют уверенность в себе и дисциплину, помогают справляться с агрессией и стрессом. Развивают силу, ловкость, самозащиту, концентрацию.

«Каждый из этих видов спорта имеет свои уникальные преимущества и может быть адаптирован под различные уровни физической подготовки и интересы. Регулярная физическая активность в любом виде спорта положительно влияет на общее состояние здоровья и психоэмоциональное благополучие», — резюмировал эксперт.