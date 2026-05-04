«Мозг будет сопротивляться»: что такое «когнитивные ловушки» и как научиться мыслить иначе?
Вы правда уверены, что понимаете, почему вам не перезвонили, не повысили или, наоборот, внезапно отметили? Есть шанс, что мозг уже выдал удобное объяснение, и вы приняли его за правду. Проблема в том, что именно такие «логичные» выводы чаще всего оказываются ловушкой.
Эксперимент с голубями
Мы привыкли думать, что жизнь устроена по понятным правилам: сделал — получил результат. Не написал — обиделся. Старался — оценили. Но реальность не обязана следовать этим схемам, а мозг всё равно продолжает их строить.
В подкасте «Меня бесит» Студии Р1 клинический психолог Ева Глущенко-Егорова объясняет, почему это происходит и как мы сами загоняем себя в логические тупики.
Послушать полный выпуск подкаста можно по ссылке.
Она приводит простой, но точный пример. Учёные кормили голубей по расписанию. Птицы замечали, что перед этим делают какое-то движение — и решали, что именно оно «запускает» корм.
«Голуби были уверены, что корм поступает исключительно потому, что они потянулись, почесали подмышку или сходили в туалет в определённом временном промежутке. Учёные знали, что они просто выполняют свою задачу», — пояснила специалист.
И главное — голуби не сомневались, им казалось, что они действительно разобрались в происходящем.
Как «догадки» вырабатывают устойчивую привычку
Теперь перейдем к повседневному. Вам не ответили на сообщение, и первая мысль звучит знакомо: «игнорируют», «обиделся», «я что-то не так сказал». Повысили — значит «наконец-то оценили» или «удалось угодить начальству».
Хотя причин может быть десятки: человек занят, не увидел сообщение, решение приняли заранее или всё совпало случайно. Но мозг не терпит неопределённости — он быстро достраивает самую знакомую версию и закрепляет её.
«Где внимание, там и будет рост. И что удивительно, это будет физиологически существующий материал наших нейронов. Это не метафора, их можно увидеть под микроскопом», — отметила Глущенко-Егорова.
Каждая такая «догадка» становится вкладом в устойчивую привычку думать именно так.
Почему паттерны становятся сильнее понимания?
Даже если вы уже ловили себя на подобных мыслях, одного понимания недостаточно. Новая модель мышления не формируется с пары попыток — нужны сотни повторений, около 300, и даже это не гарантирует устойчивости.
«Если во время кораблекрушения тебе будут кидать карандаш, ты его возьмёшь правой рукой, а не левой, потому что такой ситуации в жизни, скорее всего, не было, и мы о ней даже не задумывались», — рассказала собеседница «Радио 1».
В спокойствии вы способны рассуждать гибко, но в стрессе почти автоматически возвращаетесь к привычной реакции.
Слабость или защитная реакция: как работает наш мозг?
Главное сопротивление возникает внутри самого человека. Мозг стремится сохранить стабильность и воспринимает любые изменения как потенциальную угрозу:
«Если ты сегодня не померла от того, что повторила вчера и позавчера, — значит, система работает. Мозг говорит: "Вы мне тут что, систему шатаете? Зачем? Нормально же сидели"».
Даже простая попытка не накручивать себя или не делать поспешных выводов вызывает напряжение, тревогу и раздражение — это не слабость, а защитная реакция.
Лёгкость не приходит сразу, и ожидание обратного только усиливает разочарование.
Когда происходит переломный момент?
Перелом происходит не тогда, когда вы «полностью изменились», а в короткий момент перед привычной реакцией. Когда в голове уже почти сформировался вывод вроде «со мной что-то не так», появляется точка выбора.
Можно продолжить по старой схеме — накрутить себя, обидеться, сделать выводы и закрепить их. А можно остановиться и задать себе вопрос: это вообще эффективно, или я снова повторяю знакомый сценарий? Второй вариант почти всегда ощущается сложнее и неприятнее, поэтому чаще выбирается первый.
«Удобрение для нейронов»: как происходят изменения в поведении
Внимание — это механизм, который определяет, какие мысли будут усиливаться. Если постоянно возвращаться к одной и той же интерпретации, она закрепляется и становится автоматической.
«Не следует ожидать, что как только мы увидим какую-то деструктивную мысль, она сразу исчезнет. Мозг будет сопротивляться. Но каждая новая мысль — это удобрение для нейронов», — говорит гостья подкаста.
Быстрого результата здесь нет — есть только постепенное накопление изменений.
Как противостоять «когнитивным ловушкам»?
Учёные знали, почему появляется корм. Голуби — нет, хотя были полностью уверены в своей правоте. Опасность в том, что ощущение «я всё понял» может быть очень убедительным даже тогда, когда это не так.
У человека есть возможность остановиться и проверить свои выводы, но она требует усилия. И именно в этот момент возникает самый неудобный вопрос: сколько ваших «очевидных причин» — это всего лишь привычные объяснения, которые мозг автоматически подставляет вместо реальности?
От ответа на него зависит простая вещь: выйдете ли вы из этой ловушки или продолжите, как те самые голуби, снова и снова повторять одно и то же действие, будучи уверенным, что именно оно управляет вашей жизнью.