Мозг, холестерин и аллергия: Диетолог развеивает главные мифы об орехах
Сегодня празднуется Всемирный день орехов. Вокруг них существует множество мифов и устойчивых убеждений. Одни считают их панацеей, другие — источником лишнего веса и холестерина.
Диетолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» заявил, что народная мудрость о пользе орехов для ума абсолютно верна.
«Липиды, содержащиеся в орехах, являются базовым структурным материалом для производства всех гормонов. Особенно в грецком орехе очень большое количество полифенолов и разнообразных ферментов, которые благотворно влияют на расширение капиллярной сетки в мозгу, то есть доставление питательных веществ в мозг», — объяснил Пристанский.
Он добавил, что негативное влияние орехов на холестерин является мифом. Потому что количество так называемого «вредного» холестерина в большей степени связано с низкобелковыми диетами, а не с потреблением жиров.
«Белок — это единственное вещество, которое связывает холестерин и отправляет его на переработку», — отметил специалист.
Более того, по его словам, существуют протоколы лечения, где для снижения холестерина, наоборот, увеличивают количество белковой пищи и орехов. Роман Пристанский отметил, что орехи могут навредить только аллергикам. Также стоит с осторожностью вводить эти продукты в рацион детей.
«Употреблять орехи лучше в сыром или сушеном виде без добавок», — заключил диетолог.