Мозг, холестерин и аллергия: Диетолог развеивает главные мифы об орехах

22 октября 2025, 15:40

Фото: iStock/Yingko

Сегодня празднуется Всемирный день орехов. Вокруг них существует множество мифов и устойчивых убеждений. Одни считают их панацеей, другие — источником лишнего веса и холестерина.





Диетолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» заявил, что народная мудрость о пользе орехов для ума абсолютно верна.





«Липиды, содержащиеся в орехах, являются базовым структурным материалом для производства всех гормонов. Особенно в грецком орехе очень большое количество полифенолов и разнообразных ферментов, которые благотворно влияют на расширение капиллярной сетки в мозгу, то есть доставление питательных веществ в мозг», — объяснил Пристанский.

«Белок — это единственное вещество, которое связывает холестерин и отправляет его на переработку», — отметил специалист.

«Употреблять орехи лучше в сыром или сушеном виде без добавок», — заключил диетолог.