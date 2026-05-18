«Мозг хуже чувствует»: Психолог назвала опасность безработной жизни

18 мая 2026, 11:25

Психолог Кардиакос: работа развивает силу воли и собственную эффективность

После праздников и выходных, как правило, непросто вернуться в рабочий режим. Кажется, что отдыха не хватило — особенно весной и летом, когда на улице все цветет и пахнет.





Семейный психолог Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» заявила, что постоянный отдых тоже нагружает психику.





«Человеку нужен не только отдых, но и смена состояний: работа, усилие, результат, а потом уже расслабление. Именно на этом контрасте отдых становится по‑настоящему приятным и восстанавливающим. Когда мы всё время только отдыхаем, у психики как будто исчезает ритм. Мозг хуже чувствует удовольствие, потому что нет разницы между "напрягаюсь" и "расслабляюсь". Как и в релаксации Джекобсона: сначала мы напрягаем мышцу, и только потом особенно ярко ощущаем, что она расслабилась. Без напряжения расслабление просто не так заметно», — объяснила она.

«После праздников и выходных так важно не ругать себя за то, что трудно включиться. Стоит мягко возвращать ритм. Не требовать от себя рывка, а дать психике снова почувствовать: я что-то делаю, я создаю, я справляюсь. И тогда отдых тоже станет приятнее — потому что он будет заслуженным, а не бесконечным. Можно сказать так: труд, в хорошем смысле, нужен человеку не меньше, чем отдых. Он развивает личность, укрепляет волю и делает удовольствие от жизни глубже. И даже деньги, которые мы заработали, потом тратить приятнее — потому что за ними стоит собственное усилие, а не просто случайность», — сказала Кардиакос.