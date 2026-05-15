«Не магия, а химия»: Психолог объяснила связь дофамина и удачи в жизни

15 мая 2026, 16:54

Психолог Метель: удача в жизни появляется благодаря дофамину

Японские учёные доказали: удача не падает с неба, а рождается в нашем мозге. Оказывается, хронические «неудачники» отличаются от везунчиков не судьбой, а биохимией и фокусом внимания. Первые запрограммированы искать угрозы, вторые — замечать шансы.





Психолог Жанна Метель в беседе с «Радио 1» объяснила, когда человек находится в тревоге, стрессе или хронической усталости, его мозг работает как узкий луч прожектора, выхватывая только опасности.





«Мозг, который всегда живёт только в тревоге, он видит подвохи, угрозы, риски и отказы. А когда человек истощён, его внимание сужается — у нервной системы нет ресурса увидеть шанс. И наоборот, как только удаётся снизить тревожность и наладить режим, мозг переключается в режим "сканера возможностей". Человек начинает замечать полезные контакты, интересные вакансии или просто идеи, которые лежали на виду», — сказала она.

«Мысль создаёт состояние, состояние создаёт действие, действие создаёт результат. Повторяющийся результат — это судьба. И это конкретный нейропсихологический механизм. Ключевой гормон здесь — дофамин. Он отвечает не только за удовольствие, но и за мотивацию, поисковую активность и предвкушение награды. Если человек лишён экологичных источников дофамина (радость от движения, хобби, общения), мозг погружается в апатию и перестаёт искать варианты», — пояснила Метель.

«Если ты годами живёшь и чувствуешь, что ты невезучий — это уже программа, которая сама по себе не уходит. Это психическая конструкция, когда человек живёт в своей картине "опасного мира". Семь дней целенаправленного фокуса на своём состоянии — и уже можно заметить изменения. Мозг перестраивается», — объяснила собеседница.