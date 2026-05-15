Психолог назвала три шага для привлечения удачи

Психолог Метель: для привлечения удачи нужно выполнить три шага
Хроническое невезение — это не проклятие и не стечение обстоятельств, а сбой в биохимии мозга. К такому выводу пришли японские учёные: наши «чёрные полосы» часто возникают лишь потому, что нервная система застревает в поиске угроз, игнорируя шансы.
Психолог Жанна Метель в беседе с «Радио 1» объяснила, как стать везучим.
Три шага для удачи:
- Тренировка фокуса внимания: каждый вечер задавайте себе вопрос: «Какие три возможности были сегодня рядом?» Не проблемы и не обиды — а именно шансы. Даже маленькие: написать коллеге, выйти на новую остановку, согласиться на кофе.
- Восстановление нервной системы: без сна и отдыха ничего не получится. Сон, движение, снижение хронического стресса — база для широкого взгляда.
- Маленькие действия: удача часто приходит через людей. Её английское имя сегодня — серендипность (умение находить ценное в случайности).
«Широкий круг общения, открытость, готовность проявляться — это все очень сильно повышает вероятность оказаться в нужном месте и в нужное время. А если человек закрыт и изолирован, он сильно снижает свои шансы», — предупредила эксперт.