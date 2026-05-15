Психолог назвала три шага для привлечения удачи

15 мая 2026, 16:55

Психолог Метель: для привлечения удачи нужно выполнить три шага

Фото: Istock/Kateryna Kovarzh

Хроническое невезение — это не проклятие и не стечение обстоятельств, а сбой в биохимии мозга. К такому выводу пришли японские учёные: наши «чёрные полосы» часто возникают лишь потому, что нервная система застревает в поиске угроз, игнорируя шансы.





Психолог Жанна Метель в беседе с «Радио 1» объяснила, как стать везучим.





Три шага для удачи:

Тренировка фокуса внимания: каждый вечер задавайте себе вопрос: «Какие три возможности были сегодня рядом?» Не проблемы и не обиды — а именно шансы. Даже маленькие: написать коллеге, выйти на новую остановку, согласиться на кофе.

каждый вечер задавайте себе вопрос: «Какие три возможности были сегодня рядом?» Не проблемы и не обиды — а именно шансы. Даже маленькие: написать коллеге, выйти на новую остановку, согласиться на кофе. Восстановление нервной системы: без сна и отдыха ничего не получится. Сон, движение, снижение хронического стресса — база для широкого взгляда.

без сна и отдыха ничего не получится. Сон, движение, снижение хронического стресса — база для широкого взгляда. Маленькие действия: удача часто приходит через людей. Её английское имя сегодня — серендипность (умение находить ценное в случайности).

«Широкий круг общения, открытость, готовность проявляться — это все очень сильно повышает вероятность оказаться в нужном месте и в нужное время. А если человек закрыт и изолирован, он сильно снижает свои шансы», — предупредила эксперт.