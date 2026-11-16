«Можем гордиться»: Стилист объяснила, как изменится «русский стиль» в 2027 году

16 ноября 2026, 18:30

Стилист Скороходова: «русский стиль» в 2027 году будет более глубоким

Фото: iStock/sibway

Кокошники и прямолинейная вышивка уходят в прошлое — тренд на русскую эстетику становится деликатнее.





Стилист и дизайнер аксессуаров Анна Скороходова в беседе с «Радио 1» рассказала, что в 2027 году стиль «а-ля рус» будет проявляться через аксессуар, принт и вышивку, а не через большие юбки и народные костюмы.





«В 2025–2026 годах направление рассматривали достаточно прямолинейно: добавляли кокошники, какие-то русские элементы, вышивку. Теперь же это остаётся в прошлом, и сейчас стиль "а-ля рус" будет проявляться более деликатно. Например, в виде интеграции какого-то элемента в образ через аксессуар, принт, вышивку. Мы можем носить такое даже на повседневной основе», — сказала она.

«Мы направлением "а-ля рус" можем гордиться, потому что это определённая принадлежность, богатая культура, в которой очень хочется найти что-то интересное, чем и занимаются дизайнеры. Сегодня появляется множество коллабораций. Допустим, ботинки с необычным каблучком, с нашими какими-то народными мотивами, которые являют собой прочтение уже современных трендов», — подчеркнула эксперт.