«Небрежность и элегантность»: Стилист назвала топ-5 мужских трендов на 2027 год

16 ноября 2026, 12:15

Стилист Скороходова: в 2027 году мужчинам нужна небрежная классика

Фото: iStock/geckophotos

К 2027 году мужская мода перестаёт быть про «просто одежду»: она становится инструментом индивидуального высказывания. По итогам показов весна-лето 2027 в Милане и Париже главные тренды — это мягкие, струящиеся силуэты, приглушённая «выцветшая» палитра, возвращение интереса к телу (от облегающих джинсов до глубоких вырезов) и аксессуары, которые делают образ личным.





Стилист и дизайнер аксессуаров Анна Скороходова в беседе с «Радио 1» перечислила главные мужские тренды грядущего года, отметив, что мода будет проходить через призму комфорта и индивидуальности.





«Лёгкая небрежность в прочтении мужчин — это очень обворожительно и привлекает женщин. Помимо этого возвращается элегантность: мужчины в рубашках, в костюмах, в клубных пиджаках, в чём-то расслабленном будут смотреться невероятно стильно», — сказала она.

Топ-5 мужских трендов

Расслабленная классика: костюмы со свободными брюками, мягкими плечами, двубортными жакетами. Мужчины носят классику, но сейчас без ощущения строгого офисного дресс-кода, когда у нас всё по пуговкам и по талии.

Возвращение галстука: его можно носить не только с костюмом, но и с кардиганом, кожаной курткой, бомбером. Он может быть очень небрежно завязан на какой-то лёгкий узел, даже не настоящий, и при этом смотреться очень органично.

Выразительные фактуры: кожа, замша, фактурный трикотаж, плотный деним — все подойдет, но в зависимости от вашей цели.

Прямые джинсы из плотного синего денима: они также продолжают быть на пике популярности. Синий плотный деним отлично работает и с жакетом, и с рубашкой, и с кожаной обувью, и с винтажными изделиями.