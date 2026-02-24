«Может быть опасен»: Диетолог назвал главные риски соблюдения Великого поста
Диетолог Пристанский: Великий пост может вызвать проблемы с сердцем и сосудами
Начался Великий пост — время духовного очищения и строгих ограничений в еде. Многие верующие исключают из рациона мясо, молоко и другую пищу животного происхождения.
Однако диетолог и нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» предупредил: такой режим питания может быть опасен, особенно для людей зрелого возраста.
«Основная проблема поста — резкое сокращение белка в рационе. Если для молодого организма это может пройти незаметно, то для людей 55+ такой дефицит чреват серьезными последствиями для сердечно-сосудистой системы», — объяснил он.
По словам эксперта, белок — это единственное вещество, строительный материал в нашем теле, который переносит холестерин. Он выполняет структурную функцию, он латает наши сосуды, наши вены, артерии.
«Когда белка мало, сами липиды не могут транспортироваться, холестерин застаивается. И это может вызывать риски атеросклероза и других заболеваний, связанных с сердечно-сосудистой системой», — добавил он.
Пристанский подчеркнул, что пост — это личный выбор, а не жесткое предписание. Тем, у кого есть проблемы со здоровьем, стоит подходить к ограничениям с умом:
- Нельзя полностью отказываться от белка;
- Рыба и морепродукты (кальмары, креветки) — отличная альтернатива мясу в постные дни;
- Если здоровье не позволяет, лучше ограничить себя в чем-то другом, нежели в белковой пище.