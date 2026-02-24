«Может быть опасен»: Диетолог назвал главные риски соблюдения Великого поста

24 февраля 2026, 16:36

Диетолог Пристанский: Великий пост может вызвать проблемы с сердцем и сосудами

Фото: iStock/Rawpixel

Начался Великий пост — время духовного очищения и строгих ограничений в еде. Многие верующие исключают из рациона мясо, молоко и другую пищу животного происхождения.





Однако диетолог и нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» предупредил: такой режим питания может быть опасен, особенно для людей зрелого возраста.





«Основная проблема поста — резкое сокращение белка в рационе. Если для молодого организма это может пройти незаметно, то для людей 55+ такой дефицит чреват серьезными последствиями для сердечно-сосудистой системы», — объяснил он.

«Когда белка мало, сами липиды не могут транспортироваться, холестерин застаивается. И это может вызывать риски атеросклероза и других заболеваний, связанных с сердечно-сосудистой системой», — добавил он.