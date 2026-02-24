«Чтобы были силы»: Диетолог рассказала о питании во время Великого поста

24 февраля 2026, 16:07

Диетолог Соломатина: Во время Великого поста важно разнообразно питаться

Фото: iStock/Anton Skripachev

Питание во время Великого поста должно быть разнообразным и регулярным. Об этом рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.





По ее словам, к соблюдению поста необходимо готовиться заранее. Если же этого сделать не удалось, то нужно оперативно поменять рацион — добавить в него клетчатку, салаты и тушеные или отварные овощи, а также растительные масла и белок, который в большом количестве содержится в нуте, горохе и фасоли.





«Постная еда усваивается значительно легче и проще, чем, скажем, мясная. Те же говядина и баранина долго перевариваются, а каши, крупы, салаты — очень быстро. Поэтому нужно правильно рассчитать свою калорийность и потреблять ее, чтобы не было дефицита и были силы», — отметила диетолог в разговоре с «Вечерним Санкт-Петербургом».