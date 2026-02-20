20 февраля 2026, 16:59

Великий пост – самый продолжительный и строгий период церковного года, который в 2026-м начинается 23 февраля и завершится накануне Пасхи. В течение 48 дней верующие отказываются от скоромной пищи, развлечений и вредных привычек, стараясь сосредоточиться на молитве и покаянии. Почему даты каждый год меняются, кому можно не соблюдать строгий устав и как правильно выйти из поста без вреда для здоровья – в материале «Радио 1».





Когда начинается и заканчивается Великий пост в 2026 году

В чем суть Великого поста

«Великий пост – самый значимый и самый древний пост в православной традиции. Он возникает уже в первые века существования христианства, однако длится тогда не более 3 дней, так как в то время под постом понималось только полное воздержание от пищи», – рассказал в интервью РИА Новости теолог Алексей Шириков.

Что нужно делать православным верующим

усерднее молиться;

посещать храм;

чаще исповедоваться и причащаться;

помнить о покаянии;

следить за своими мыслями и поступками;

совершать больше добрых дел.

«Великий Пост – это время воздержания не только в еде, но и в мыслях, действиях, поступках. Это время переосмысления своей жизни. Диета помогает нам справиться с внутренними противоречиями, избавиться от вредных привычек и просто стать лучшей версией себя», – говорит в беседе с РИА Новости кандидат филологических наук Лариса Микаллеф.

Запреты в Великий пост

мясо и птица;

колбасы, сосиски, полуфабрикаты;

молоко, сливки, сметана, творог, сыр, сливочное масло;

яйца;

продукты с их содержанием;

сдоба и кондитерские изделия с яйцами и молочными жирами;

фаст-фуд;

алкоголь (за исключением небольшого количества вина по субботам и воскресеньям).

полное воздержание от пищи;

сухоядение (сырая растительная пища);

горячая пища без масла;

горячая пища с растительным маслом;

послабление с добавлением рыбы.

Календарь питания в Великий пост

понедельник, среда, пятница – сухоядение;

вторник, четверг – горячая пища без масла;

суббота, воскресенье – горячая пища с растительным маслом.

Кому можно не поститься

беременные и кормящие женщины;

дети до 7 лет (полностью освобождены);

пожилые люди;

люди с хроническими заболеваниями (диабет, гастрит, язва, болезни почек);

пациенты после операций;

военнослужащие, путешественники, занятые тяжелым физическим трудом.

«Людям с сахарным диабетом перед тем, как начать поститься, нужно проконсультироваться с эндокринологом», – отмечает диетолог Кристина Плотникова.

Как выйти из поста без вреда для здоровья

«Пост по сути – это углеводная диета, во время которой создается дефицит белка в рационе. Этой системы питания человек придерживается несколько недель, после чего возвращается к привычному меню, как правило, не совсем здоровому», – говорит Кристина Плотникова.

начинать с небольших порций;

постепенно вводить яйца, молочные продукты, затем мясо и рыбу;

избегать жареного и жирного;

не злоупотреблять алкоголем;

сократить интенсивные физические нагрузки.