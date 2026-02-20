Великий пост 2026: когда начинается, что запрещено делать и календарь питания для православных
Великий пост – самый продолжительный и строгий период церковного года, который в 2026-м начинается 23 февраля и завершится накануне Пасхи. В течение 48 дней верующие отказываются от скоромной пищи, развлечений и вредных привычек, стараясь сосредоточиться на молитве и покаянии. Почему даты каждый год меняются, кому можно не соблюдать строгий устав и как правильно выйти из поста без вреда для здоровья – в материале «Радио 1».
Когда начинается и заканчивается Великий пост в 2026 году
В 2026 году Великий пост начинается 23 февраля – в Чистый понедельник, и продлится до субботы, 11 апреля включительно. Уже 12 апреля православные отметят Пасху – Светлое Христово Воскресение. Общая продолжительность поста вместе со Страстной седмицей составляет 48 дней.
Даты начала и окончания ежегодно меняются, поскольку зависят от «плавающей» Пасхи, рассчитываемой по лунно-солнечному календарю. Сам пост делится на две большие части: Святую Четыредесятницу (первые 40 дней) и Страстную седмицу – последнюю неделю перед Пасхой. Между ними – Лазарева суббота (4 апреля) и Вербное воскресенье (5 апреля).
Последний день перед началом поста – Прощеное воскресенье. За ним следует Чистый понедельник – день максимально строгого воздержания.
В чем суть Великого поста
Великий пост установлен в память о сорокадневном посте Иисуса Христа в пустыне. Это время покаяния, молитвы и духовного обновления.
«Великий пост – самый значимый и самый древний пост в православной традиции. Он возникает уже в первые века существования христианства, однако длится тогда не более 3 дней, так как в то время под постом понималось только полное воздержание от пищи», – рассказал в интервью РИА Новости теолог Алексей Шириков.
Церковь подчеркивает: пост – это не диета и не способ похудеть к Пасхе. Он строится на трех столпах: воздержание, молитва и милостыня. Ограничения в еде – лишь инструмент, а не самоцель. В Евангелии от Матфея сказано: «Когда постишься, помажь голову твою и умой лице твоё» (Мф. 6:17) – то есть пост не должен становиться поводом для демонстрации собственной «праведности».
В IV–V веках тех, кто не соблюдал Великий пост, могли отлучать от церкви на некоторое время. Сегодня Церковь никого не принуждает к строгому соблюдению устава против воли или во вред здоровью.
Что нужно делать православным верующим
Во время поста важно не только изменить рацион, но и пересмотреть образ жизни. Верующим рекомендуется:
- усерднее молиться;
- посещать храм;
- чаще исповедоваться и причащаться;
- помнить о покаянии;
- следить за своими мыслями и поступками;
- совершать больше добрых дел.
«Великий Пост – это время воздержания не только в еде, но и в мыслях, действиях, поступках. Это время переосмысления своей жизни. Диета помогает нам справиться с внутренними противоречиями, избавиться от вредных привычек и просто стать лучшей версией себя», – говорит в беседе с РИА Новости кандидат филологических наук Лариса Микаллеф.
Свободное время рекомендуется посвящать молитве, чтению духовной литературы, помощи ближним. В пост не венчаются, избегают шумных развлечений, ограничивают просмотр развлекательных программ и активность в соцсетях. Воздерживаются и от курения.
Запреты в Великий пост
Главное ограничение касается пищи животного происхождения. На протяжении всего поста запрещены:
- мясо и птица;
- колбасы, сосиски, полуфабрикаты;
- молоко, сливки, сметана, творог, сыр, сливочное масло;
- яйца;
- продукты с их содержанием;
- сдоба и кондитерские изделия с яйцами и молочными жирами;
- фаст-фуд;
- алкоголь (за исключением небольшого количества вина по субботам и воскресеньям).
Рыба разрешается только в особые дни – в Вербное воскресенье (5 апреля) и в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы 7 апреля (если он не выпадает на Страстную седмицу). В 2026 году 7 апреля приходится на Страстную неделю, поэтому рыба в этот день под запретом. В Лазареву субботу (4 апреля) разрешена рыбная икра.
Существуют пять степеней строгости поста:
- полное воздержание от пищи;
- сухоядение (сырая растительная пища);
- горячая пища без масла;
- горячая пища с растительным маслом;
- послабление с добавлением рыбы.
Наиболее строгими считаются Чистый понедельник и Страстная пятница.
Календарь питания в Великий пост
Первая неделя – самая строгая. В Чистый понедельник рекомендуется полное воздержание от пищи (по силам). Со вторника по пятницу – сухоядение или горячая пища без масла в зависимости от дня. В субботу и воскресенье допускается горячая пища с растительным маслом.
Со второй по шестую недели:
- понедельник, среда, пятница – сухоядение;
- вторник, четверг – горячая пища без масла;
- суббота, воскресенье – горячая пища с растительным маслом.
На шестой неделе, в Лазареву субботу, разрешена икра, а в Вербное воскресенье – рыба.
Страстная седмица отличается особой строгостью. В Страстную пятницу – полное воздержание от пищи, к вечеру допускается сухоядение.
Основу рациона составляют овощи, фрукты, крупы (гречка, рис, овсянка), бобовые (чечевица, фасоль, нут), грибы, орехи, сухофрукты, мед, хлеб и макароны без яиц, соевые продукты. В разрешенные дни можно использовать растительное масло.
Кому можно не поститься
Строгий монастырский устав обязателен прежде всего для монахов. Миряне соблюдают пост по силам и по благословению духовника.
От строгого поста освобождаются или получают послабления:
- беременные и кормящие женщины;
- дети до 7 лет (полностью освобождены);
- пожилые люди;
- люди с хроническими заболеваниями (диабет, гастрит, язва, болезни почек);
- пациенты после операций;
- военнослужащие, путешественники, занятые тяжелым физическим трудом.
«Людям с сахарным диабетом перед тем, как начать поститься, нужно проконсультироваться с эндокринологом», – отмечает диетолог Кристина Плотникова.
Церковь подчеркивает: мера поста определяется не Интернетом, а личной беседой со священником.
Как выйти из поста без вреда для здоровья
Резкий переход от постного меню к привычному рациону может стать серьезным стрессом для организма. Диетологи предупреждают: выходить из поста нужно постепенно.
«Пост по сути – это углеводная диета, во время которой создается дефицит белка в рационе. Этой системы питания человек придерживается несколько недель, после чего возвращается к привычному меню, как правило, не совсем здоровому», – говорит Кристина Плотникова.
На выход из поста требуется 5–6 дней. Важно:
- начинать с небольших порций;
- постепенно вводить яйца, молочные продукты, затем мясо и рыбу;
- избегать жареного и жирного;
- не злоупотреблять алкоголем;
- сократить интенсивные физические нагрузки.
Избыток белка после длительного ограничения может вызвать расстройство ЖКТ и вздутие. Мясо рекомендуется вводить на третий день после завершения поста, отдавая предпочтение курице и говядине, приготовленным на пару или запеченным.
Пост – испытание не только духовное, но и физиологическое. И если соблюдать его осознанно, без фанатизма и с учетом состояния здоровья, он может стать временем внутреннего обновления и подготовки к главному празднику года – Пасхе.