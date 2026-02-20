Достижения.рф

Великий пост 2026: когда начинается, что запрещено делать и календарь питания для православных

Великий пост – самый продолжительный и строгий период церковного года, который в 2026-м начинается 23 февраля и завершится накануне Пасхи. В течение 48 дней верующие отказываются от скоромной пищи, развлечений и вредных привычек, стараясь сосредоточиться на молитве и покаянии. Почему даты каждый год меняются, кому можно не соблюдать строгий устав и как правильно выйти из поста без вреда для здоровья – в материале «Радио 1».



Когда начинается и заканчивается Великий пост в 2026 году


В 2026 году Великий пост начинается 23 февраля – в Чистый понедельник, и продлится до субботы, 11 апреля включительно. Уже 12 апреля православные отметят Пасху – Светлое Христово Воскресение. Общая продолжительность поста вместе со Страстной седмицей составляет 48 дней.

Даты начала и окончания ежегодно меняются, поскольку зависят от «плавающей» Пасхи, рассчитываемой по лунно-солнечному календарю. Сам пост делится на две большие части: Святую Четыредесятницу (первые 40 дней) и Страстную седмицу – последнюю неделю перед Пасхой. Между ними – Лазарева суббота (4 апреля) и Вербное воскресенье (5 апреля).

Последний день перед началом поста – Прощеное воскресенье. За ним следует Чистый понедельник – день максимально строгого воздержания.

В чем суть Великого поста


Великий пост установлен в память о сорокадневном посте Иисуса Христа в пустыне. Это время покаяния, молитвы и духовного обновления.
«Великий пост – самый значимый и самый древний пост в православной традиции. Он возникает уже в первые века существования христианства, однако длится тогда не более 3 дней, так как в то время под постом понималось только полное воздержание от пищи», – рассказал в интервью РИА Новости теолог Алексей Шириков.

Церковь подчеркивает: пост – это не диета и не способ похудеть к Пасхе. Он строится на трех столпах: воздержание, молитва и милостыня. Ограничения в еде – лишь инструмент, а не самоцель. В Евангелии от Матфея сказано: «Когда постишься, помажь голову твою и умой лице твоё» (Мф. 6:17) – то есть пост не должен становиться поводом для демонстрации собственной «праведности».

В IV–V веках тех, кто не соблюдал Великий пост, могли отлучать от церкви на некоторое время. Сегодня Церковь никого не принуждает к строгому соблюдению устава против воли или во вред здоровью.

Что нужно делать православным верующим


Во время поста важно не только изменить рацион, но и пересмотреть образ жизни. Верующим рекомендуется:
  • усерднее молиться;
  • посещать храм;
  • чаще исповедоваться и причащаться;
  • помнить о покаянии;
  • следить за своими мыслями и поступками;
  • совершать больше добрых дел.

«Великий Пост – это время воздержания не только в еде, но и в мыслях, действиях, поступках. Это время переосмысления своей жизни. Диета помогает нам справиться с внутренними противоречиями, избавиться от вредных привычек и просто стать лучшей версией себя», – говорит в беседе с РИА Новости кандидат филологических наук Лариса Микаллеф.

Свободное время рекомендуется посвящать молитве, чтению духовной литературы, помощи ближним. В пост не венчаются, избегают шумных развлечений, ограничивают просмотр развлекательных программ и активность в соцсетях. Воздерживаются и от курения.

Запреты в Великий пост


Главное ограничение касается пищи животного происхождения. На протяжении всего поста запрещены:
  • мясо и птица;
  • колбасы, сосиски, полуфабрикаты;
  • молоко, сливки, сметана, творог, сыр, сливочное масло;
  • яйца;
  • продукты с их содержанием;
  • сдоба и кондитерские изделия с яйцами и молочными жирами;
  • фаст-фуд;
  • алкоголь (за исключением небольшого количества вина по субботам и воскресеньям).

Рыба разрешается только в особые дни – в Вербное воскресенье (5 апреля) и в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы 7 апреля (если он не выпадает на Страстную седмицу). В 2026 году 7 апреля приходится на Страстную неделю, поэтому рыба в этот день под запретом. В Лазареву субботу (4 апреля) разрешена рыбная икра.

Существуют пять степеней строгости поста:
  • полное воздержание от пищи;
  • сухоядение (сырая растительная пища);
  • горячая пища без масла;
  • горячая пища с растительным маслом;
  • послабление с добавлением рыбы.

Наиболее строгими считаются Чистый понедельник и Страстная пятница.

Календарь питания в Великий пост


Первая неделя – самая строгая. В Чистый понедельник рекомендуется полное воздержание от пищи (по силам). Со вторника по пятницу – сухоядение или горячая пища без масла в зависимости от дня. В субботу и воскресенье допускается горячая пища с растительным маслом.

Со второй по шестую недели:
  • понедельник, среда, пятница – сухоядение;
  • вторник, четверг – горячая пища без масла;
  • суббота, воскресенье – горячая пища с растительным маслом.

На шестой неделе, в Лазареву субботу, разрешена икра, а в Вербное воскресенье – рыба.

Страстная седмица отличается особой строгостью. В Страстную пятницу – полное воздержание от пищи, к вечеру допускается сухоядение.

Основу рациона составляют овощи, фрукты, крупы (гречка, рис, овсянка), бобовые (чечевица, фасоль, нут), грибы, орехи, сухофрукты, мед, хлеб и макароны без яиц, соевые продукты. В разрешенные дни можно использовать растительное масло.

Кому можно не поститься


Строгий монастырский устав обязателен прежде всего для монахов. Миряне соблюдают пост по силам и по благословению духовника.

От строгого поста освобождаются или получают послабления:
  • беременные и кормящие женщины;
  • дети до 7 лет (полностью освобождены);
  • пожилые люди;
  • люди с хроническими заболеваниями (диабет, гастрит, язва, болезни почек);
  • пациенты после операций;
  • военнослужащие, путешественники, занятые тяжелым физическим трудом.
«Людям с сахарным диабетом перед тем, как начать поститься, нужно проконсультироваться с эндокринологом», – отмечает диетолог Кристина Плотникова.

Церковь подчеркивает: мера поста определяется не Интернетом, а личной беседой со священником.

Как выйти из поста без вреда для здоровья


Резкий переход от постного меню к привычному рациону может стать серьезным стрессом для организма. Диетологи предупреждают: выходить из поста нужно постепенно.
«Пост по сути – это углеводная диета, во время которой создается дефицит белка в рационе. Этой системы питания человек придерживается несколько недель, после чего возвращается к привычному меню, как правило, не совсем здоровому», – говорит Кристина Плотникова.

На выход из поста требуется 5–6 дней. Важно:
  • начинать с небольших порций;
  • постепенно вводить яйца, молочные продукты, затем мясо и рыбу;
  • избегать жареного и жирного;
  • не злоупотреблять алкоголем;
  • сократить интенсивные физические нагрузки.
Избыток белка после длительного ограничения может вызвать расстройство ЖКТ и вздутие. Мясо рекомендуется вводить на третий день после завершения поста, отдавая предпочтение курице и говядине, приготовленным на пару или запеченным.

Пост – испытание не только духовное, но и физиологическое. И если соблюдать его осознанно, без фанатизма и с учетом состояния здоровья, он может стать временем внутреннего обновления и подготовки к главному празднику года – Пасхе.

