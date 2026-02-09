«Может быть смертельно»: Диетолог рассказала, как пересоленная еда вредит памяти и вызывает тревогу

09 февраля 2026, 12:48

Диетолог Королева: избыток соли может быть смертельно опасен

Фото: iStock/Ivan-balvan

Избыток соли в рационе — это не только риск для сердца и почек. Новые данные связывают любовь к солёненькому с когнитивными нарушениями: ухудшением памяти, снижением способности к обучению и повышением уровня тревожности. Так ли это на самом деле и где та самая грань между необходимостью и вредом?





Специалист в области диетологии, директор клиники эстетической медицины, кандидат медицинских наук Маргарита Королева в беседе с «Радио 1» подтвердила, что связь между избытком соли и здоровьем мозга — научный факт.





«В избытке любой продукт может оказаться смертельным для здоровья человека. Во всём должно быть чувство меры», — сказала она, отметив, что для здоровых людей норма — не более двух-трёх небольших щепоточек соли в день.

«Именно водно-солевой баланс обеспечивает все системы организма ресурсом для поддержания работоспособности. Когда баланс нарушен в сторону избытка соли, страдает не только мозг. Например, избыток её в рационе — это пусковой механизм набора лишнего веса. Соль задерживает воду в организме, а в сочетании с жирной пищей создает двойную нагрузку», — объяснила специалист.

«Человек уже адаптировался к гиперсолёным продуктам, и его рецепторы всегда находятся в состоянии востребованности», — пояснила она.