Названы фразы, которые выдают алкоголика

08 февраля 2026, 21:32

Нарколог Исаев: пять типичных фраз сопровождают алкогольную зависимость

Фото: Istock/KatarzynaBialasiewicz

Нарколог Руслан Исаев рассказал, что определённые речевые маркеры могут указывать на развитие алкогольной зависимости. При этом врач подчеркнул: такой метод не заменяет клиническую диагностику.





В беседе с «Газетой.Ru» Исаев выделил пять типичных речевых оборотов, которые часто повторяют люди с такой проблемой. По словам специалиста, эти фразы отражают типичный образ мышления и часто представляют собой набор повторяющихся объяснений.

«Например, постоянное подчеркивание «нормальности» употребления («я пью как все», «у нас в стране все так пьют»), смещение фокуса с частоты на форму («я же не напиваюсь», «это только вино/пиво») или отрицание последствий («я полностью контролирую», «могу бросить в любой момент»)», — рассказал нарколог.