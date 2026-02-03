Фитнес-тренер раскрыл, как часто надо заниматься на степпере, чтобы похудеть
Фитнес-тренер Литовченко: на степпере нужно заниматься регулярно
Степпер является полезным инструментом для кардиотренировок в домашних условиях. Однако для достижения эффекта использовать его необходимо регулярно. Об этом рассказал фитнес-тренер Сергей Литовченко.
По его словам, занятия на степпере могут принести эффективный результат, если заниматься не менее трех раз в неделю по 30 минут. При этом избавиться от лишнего веса только с помощью этого тренажера будет сложно.
«Для того чтобы быстро похудеть, необходимо задействовать все группы мышц, в их числе спина, грудь, руки, пресс и ягодицы. На степпере это невозможно. Поэтому лучше выбрать степпер в качестве дополнительной нагрузки к основным тренировкам», — пояснил Литовченко в беседе с «Вечерней Москвой».
Тренер добавил, что начинать нужно с 10 минут активной ходьбы и постепенно увеличивать время тренировки до 45 минут.
При этом врач-стоматолог, основатель производства порошков для профессиональной гигиены полости рта Stomtech Pro и директор стоматологической клиники «Стомтек» Ольга Харламова предупредила, что постоянные занятия спортом могут привести к заболеваниям полости рта.
«Во время тренировок человек теряет много жидкости, из-за чего уменьшается выработка слюны. Именно слюна — главный защитник зубов от вирусов, остатков пищи и химических веществ: она смывает налет, нейтрализует кислоты и борется с бактериями», — сказала стоматолог «Газете.Ru».
Так, сухость во рту приводит к воспалению десен и развитию различных болезней, в том числе кариеса. Харламова предупредила, что риски несет и спортивное питание, поскольку содержит множество различных кислот, повреждающих эмаль. После употребления такой еды эксперт посоветовала полоскать рот или чистить зубы.