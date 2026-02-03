Фитнес-тренер раскрыл, как часто надо заниматься на степпере, чтобы похудеть

03 февраля 2026, 16:05

Фитнес-тренер Литовченко: на степпере нужно заниматься регулярно

Фото: iStock/Stella_E

Степпер является полезным инструментом для кардиотренировок в домашних условиях. Однако для достижения эффекта использовать его необходимо регулярно. Об этом рассказал фитнес-тренер Сергей Литовченко.





По его словам, занятия на степпере могут принести эффективный результат, если заниматься не менее трех раз в неделю по 30 минут. При этом избавиться от лишнего веса только с помощью этого тренажера будет сложно.





«Для того чтобы быстро похудеть, необходимо задействовать все группы мышц, в их числе спина, грудь, руки, пресс и ягодицы. На степпере это невозможно. Поэтому лучше выбрать степпер в качестве дополнительной нагрузки к основным тренировкам», — пояснил Литовченко в беседе с «Вечерней Москвой».

