Может ли ChatGPT и другие искусственые интеллекты заменить психолога: мнение эксперта и реальный опыт пользователей
Ссора с близким человеком, нарастающая тревога или желание выговориться — еще недавно в подобных ситуациях люди искали контакты психолога. Сегодня же многие открывают ChatGPT, отправляют ему переписку и просят нейросеть проанализировать диалог и такой метод решения проблем становится все более популярным. Но может ли искусственный интеллект заменить разговор по душам с близкими людьми и помощь специлиста?
В подкасте «Меня бесит» Студии Р1 психолог и схема-терапевт Кирилл Горшенин прокомментировал опыт слушательницы, которая активно использовала ИИ для разбора личных ситуаций. По словам специалиста, подобные истории он слышит все чаще: клиенты пересылают диалоги, просят оценить поведение собеседника, а некоторые отмечают, что нейросеть «запоминает» повторяющиеся темы и даже напоминает о дыхательных техниках.
Формат действительно удобный: сегодня у многих доступ к ИИ — круглосуточный, к тому же при взаимодействии с ним можно не волноваться о конфиденциальности и не бояться осуждения. Однако главный вопрос остается открытым — способен ли искусственный интеллект стать альтернативой живому психологу?
Боятся ли психологи конкуренции со стороны ИИСпециально для выпуска подкаста Кирилл Горшенин провел опрос среди коллег. Эксперт подчеркнул, что ни в профильных сообществах, ни в личном общении он не сталкивался с опасениями по поводу конкуренции с нейросетями. Сам он также не воспринимает ИИ как угрозу.
По мнению психолога, искусственный интеллект — это всего лишь новый инструмент, например, как учебники, форумы или видеоплатформы. Люди и раньше искали ответы в интернете, изучали симптомы и пытались самостоятельно понять свое состояние. Разница лишь в том, что технологии стали более продвинутыми и интерактивными.
В чем искусственный интеллект действительно эффективенВедущая подкаста отметила, что при анализе переписок нейросеть оказалась крайне полезной. ИИ способен предложить альтернативную интерпретацию поведения собеседника, обратить внимание на возможные причины его реакции.
«"Возможно, этот человек так отвечает, потому что боится брать ответственность" — и это прикольно, потому что я этих людей знаю, а она подсвечивает какие-то третьи стороны», — делится она.Такой взгляд «со стороны» помогает снизить уровень эмоциональной вовлеченности и уменьшить склонность к накручиванию себя и тревогам. Кроме того, нейросеть может подтвердить, что переживания человека, который к ней обращается, обоснованы, а его чувства — настоящие и не преувеличены.
Дополнительное преимущество — постоянная доступность. ИИ не устает, не выгорает и не ограничен временными рамками сессии.
Ограничения ИИ в работе с глубинными проблемамиПри обращении к фундаментальным вопросам — самооценке, внутреннему критику, синдрому самозванца, устойчивым убеждениям — возможности нейросети оказываются ограниченными.
Ответы ИИ могут быть логичными, структурированными и даже опираться на научные данные. Однако человеку бывает трудно применить советы нейрости в жизни. Рекомендации вроде «принять себя» или «полюбить себя» звучат корректно, но без работы со специалистом остаются абстрактными
Главное различие заключается в отсутствии живого контакта. Нейросеть не способна к эмпатии, не устанавливает терапевтический альянс и не создает ту эмоциональную связь, которая позволяет человеку постепенно осваивать новые установки и интегрировать их в повседневную жизнь.
Когда стоит обращаться к ИИ, а когда — к психологуИспользование искусственного интеллекта может быть оправдано в формате «первичной помощи». Если необходимо оперативно разобрать конкретную ситуацию, получить альтернативную точку зрения или структурировать мысли, ИИ способен справиться с задачей.
Особенно полезен такой инструмент для анализа текстов: переписок, сообщений, конфликтных диалогов. Нейросеть выявляет повторяющиеся паттерны и акцентирует внимание на деталях, которые могут ускользать от человека, особенно если он находится в состоянии эмоционального напряжения.
При этом ожидать глубокой психотерапевтической работы от ИИ не следует. Проработка детских травм, устойчивых деструктивных убеждений, сложных эмоциональных состояний требует участия квалифицированного специалиста.
ИИ в психологии: инструмент, а не заменаПрофессиональное сообщество, по словам Кирилла Горшенина, воспринимает нейросети как вспомогательный ресурс, а не как конкурента. Более того, нередко после самостоятельных попыток «разобраться» с помощью ИИ люди обращаются к специалистам с просьбой уточнить или скорректировать полученные рекомендации.
ИИ можно сравнить с картой местности: она помогает определить текущее положение и возможное направление движения. Однако сам путь — особенно если он связан с внутренними изменениями — человек проходит самостоятельно или в сопровождении того, кто способен поддержать, услышать и установить доверительный контакт.