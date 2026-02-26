Может ли ChatGPT и другие искусственые интеллекты заменить психолога: мнение эксперта и реальный опыт пользователей

26 февраля 2026, 14:10

Ссора с близким человеком, нарастающая тревога или желание выговориться — еще недавно в подобных ситуациях люди искали контакты психолога. Сегодня же многие открывают ChatGPT, отправляют ему переписку и просят нейросеть проанализировать диалог и такой метод решения проблем становится все более популярным. Но может ли искусственный интеллект заменить разговор по душам с близкими людьми и помощь специлиста?





В подкасте «Меня бесит» Студии Р1 психолог и схема-терапевт Кирилл Горшенин прокомментировал опыт слушательницы, которая активно использовала ИИ для разбора личных ситуаций. По словам специалиста, подобные истории он слышит все чаще: клиенты пересылают диалоги, просят оценить поведение собеседника, а некоторые отмечают, что нейросеть «запоминает» повторяющиеся темы и даже напоминает о дыхательных техниках.



Формат действительно удобный: сегодня у многих доступ к ИИ — круглосуточный, к тому же при взаимодействии с ним можно не волноваться о конфиденциальности и не бояться осуждения. Однако главный вопрос остается открытым — способен ли искусственный интеллект стать альтернативой живому психологу?

Боятся ли психологи конкуренции со стороны ИИ

В чем искусственный интеллект действительно эффективен

«"Возможно, этот человек так отвечает, потому что боится брать ответственность" — и это прикольно, потому что я этих людей знаю, а она подсвечивает какие-то третьи стороны», — делится она.

Ограничения ИИ в работе с глубинными проблемами

Когда стоит обращаться к ИИ, а когда — к психологу

ИИ в психологии: инструмент, а не замена