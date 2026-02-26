Шерегеш получил официальный статус города-курорта
Власти Кемеровской области переименовали городское поселение Шерегеш в «Город-курорт Шерегеш». Уже подготовлен соответствующий документ.
По данным «Сiбдепо», новое название уже ближайшее время занесут в генплан. Кроме того, для зимнего курорта подготовили план развития.
«Знаменитый горнолыжный комплекс и спортивно-туристический комплекс ждет реконструкция. В планах теперь официально значится строительство собственного аэропорта "Шерегеш"», — говорится в материале.
Документы на экспертизу по плану аэропорта должны были подготовить до конца марта 2026 года. Также рядом с горнолыжным курортом планируют обустроить санаторно-реабилитационный центр, куда можно будет приезжать, чтобы поправить здоровье.