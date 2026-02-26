«Деньги и украшения»: Стало известно, о каких подарках на 8 марта мечтают россиянки

26 февраля 2026, 13:34

Экономист Лебединская: К 8 Марта спрос на кружевное белье растет на 7–8%

Фото: iStock/Marfffa

В преддверии Международного женского дня в России обычно увеличивается спрос на эстетическое нижнее белье на 7–8%. Об этом рассказала доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская.





По ее словам, в последние годы женщины больше предпочитают комфортное и более дешевое белье. Однако в праздник приоритеты меняются.





«Однако в преддверии праздника обычно отмечается повышенный спрос на эстетическое (кружевное, шелковое, сетчатое) белье», — отметила Лебединская в разговоре с Агентством городских новостей «Москва».

«Большинство мужчин (48%) при выборе подарка по-прежнему полагаются на собственный вкус, и лишь треть (34%) решается спросить напрямую, что нужно женщине. Такая стратегия сюрприза часто приводит к несовпадениям», — говорится в исследовании.