«Деньги и украшения»: Стало известно, о каких подарках на 8 марта мечтают россиянки
Экономист Лебединская: К 8 Марта спрос на кружевное белье растет на 7–8%
В преддверии Международного женского дня в России обычно увеличивается спрос на эстетическое нижнее белье на 7–8%. Об этом рассказала доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская.
По ее словам, в последние годы женщины больше предпочитают комфортное и более дешевое белье. Однако в праздник приоритеты меняются.
«Однако в преддверии праздника обычно отмечается повышенный спрос на эстетическое (кружевное, шелковое, сетчатое) белье», — отметила Лебединская в разговоре с Агентством городских новостей «Москва».
Тем временем «Газета.Ru» со ссылкой на исследование ЮMoney пишет, что на сегодняшний день россиянки отказываются от подарков «для галочки» в пользу финансов и технологий.
Так, список нежелательных подарков возглавили сувениры. В него же попали и бытовые предметы, например сковородки, а также эмодзи-букеты или открытки в мессенджерах.
«Большинство мужчин (48%) при выборе подарка по-прежнему полагаются на собственный вкус, и лишь треть (34%) решается спросить напрямую, что нужно женщине. Такая стратегия сюрприза часто приводит к несовпадениям», — говорится в исследовании.
Отмечается, что 46% женщин хотели бы получить в подарок деньги, 38% были бы рады ювелирным украшениям, 36% мечтают о новом смартфоне или ноутбуке. А вот набор «цветы и конфеты», который выбирают 70% мужчин, стал неактуальным. Всего лишь 30% женщин оценят такой презент на 8 марта.