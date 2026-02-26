За грубое общение в домовых чатах россиян ждут крупные штрафы
Россияне, использующие нецензурную лексику в чатах многоквартирных домов и садоводческих товариществах, могут столкнуться с серьезными финансовыми санкциями. Об этом пишет РИА Новости.
Член Омского регионального отделения Ассоциации юристов России Дмитрий Макаров сообщил, что правонарушителям грозит взыскание до 10 тысяч рублей. Должностные и юридические лица окажутся в более сложной ситуации. Им придется заплатить до 100 тысяч и 700 тысяч рублей соответственно за подобные нарушения.
Модераторы таких чатов также не избежат ответственности. Их бездействие может привести к наказанию по той же статье. Должностным лицам грозит взыскание до 50 тысяч рублей, а юридическим — до 100 тысяч рублей. Эти меры направлены на поддержание порядка в онлайн-общении и защиту от оскорблений.
