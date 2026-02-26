За грубое общение в домовых чатах россиян ждут крупные штрафы

26 февраля 2026, 08:57

Юрист Макаров: за мат в домовых чатах грозит штраф до 10 тысяч рублей

Фото: iStock/oatawa

Россияне, использующие нецензурную лексику в чатах многоквартирных домов и садоводческих товариществах, могут столкнуться с серьезными финансовыми санкциями. Об этом пишет РИА Новости.