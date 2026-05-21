«Может навредить»: Врач дала рекомендации по питанию для людей разного возраста
Врач Мойсенко: одинаково питаться молодежи и пенсионерам не стоит
Многие уверены: правильное питание одинаково полезно в любом возрасте. Завтрак из сырых овощей и смузи — полезно для 25-летнего, но может обернуться тяжестью, вздутием и дефицитом нутриентов для его 70-летней бабушки. Диетологи предупреждают: то, что делает молодых здоровее, у пожилых способно ускорить старение.
Кандидат медицинских наук, диетолог, врач превентивной интегративной медицины Римма Мойсенко в беседе с «Радио 1» напомнила, что не существует единой «волшебной диеты» для всех возрастов. То, что полезно для 30-летнего, может навредить 70-летнему, и наоборот.
«Разное питание, разный уровень калорий нужен людям. Например, молодёжь тратит в течение дня очень много энергии, соответственно, им нужно ее накопить. Для пожилых разработаны геронтологические программы. Их питание лучше усваивается в присутствии достаточного количества ферментов в виде биологических добавок. Нужно заботиться о здоровье — тогда биологический возраст будет увеличиваться», — отметила она.
Для молодёжи (20–40 лет):
- Выше калорийность (больше энергии тратится на работу, учёбу, спорт, социальную активность);
- Красное мясо полезно и нужно, особенно женщинам с низким уровнем железа;
- Допустима более высокая доля жиров в рационе;
- Меньше проблем с перевариванием сырых овощей и бобовых;
- Физическая нагрузка — интенсивная и разнообразная.
- Калорийность ниже, но белка не меньше (от 1 г на кг веса);
- Красное мясо — редко (из-за соединений, ускоряющих старение);
- Белое мясо птицы и рыба — основа белкового рациона;
- Пища должна быть термически обработана для облегчения переваривания;
- Могут потребоваться ферментные препараты (по назначению врача);
- Предпочтительна щадящая обработка: варка, тушение, запекание, приготовление на пару;
- Физическая нагрузка — регулярная, но умеренная: ходьба, скандинавская ходьба, плавание, йога, танцы.