«Может навредить»: Врач дала рекомендации по питанию для людей разного возраста

21 мая 2026, 11:40

Врач Мойсенко: одинаково питаться молодежи и пенсионерам не стоит

Многие уверены: правильное питание одинаково полезно в любом возрасте. Завтрак из сырых овощей и смузи — полезно для 25-летнего, но может обернуться тяжестью, вздутием и дефицитом нутриентов для его 70-летней бабушки. Диетологи предупреждают: то, что делает молодых здоровее, у пожилых способно ускорить старение.





Кандидат медицинских наук, диетолог, врач превентивной интегративной медицины Римма Мойсенко в беседе с «Радио 1» напомнила, что не существует единой «волшебной диеты» для всех возрастов. То, что полезно для 30-летнего, может навредить 70-летнему, и наоборот.





«Разное питание, разный уровень калорий нужен людям. Например, молодёжь тратит в течение дня очень много энергии, соответственно, им нужно ее накопить. Для пожилых разработаны геронтологические программы. Их питание лучше усваивается в присутствии достаточного количества ферментов в виде биологических добавок. Нужно заботиться о здоровье — тогда биологический возраст будет увеличиваться», — отметила она.

Выше калорийность (больше энергии тратится на работу, учёбу, спорт, социальную активность);

Красное мясо полезно и нужно, особенно женщинам с низким уровнем железа;

Допустима более высокая доля жиров в рационе;

Меньше проблем с перевариванием сырых овощей и бобовых;

Физическая нагрузка — интенсивная и разнообразная.