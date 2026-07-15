«Может приморозить язык»: Ветеринар объяснила, как помочь кошке охладиться летом без риска для здоровья

15 июля 2026, 18:03

Ветеринар Сиротина: кошке летом поможет охладиться замороженная бутылка с водой

Фото: istockphoto/Chaiwat Hemakom

Животным летом тоже жарко. Однако некоторые советы по так называемому «охлаждению» могут только вредить.





Ветеринарный врач, фелинолог и зоопсихолог Ангелина Сиротина в беседе с «Радио 1» рассказала, что в жару кошке нужно не лакомство, а прохладное место и доступ к воде. Кормить её мороженым для «охлаждения» — бессмысленно, так как в зной аппетит у животных и так снижается, и это норма.





«Кошка может иметь отсутствие аппетита, тяжело дышать и стремиться просто в прохладное место», — добавила она.

Что действительно работает:

Доступ в санузел: кафельная плитка всегда держит низкую температуру;

Замороженные бутылки с водой: кошки не обнимают их, но лежат рядом, получая охлаждающий эффект;

Питьевые фонтанчики: животные охотнее пьют проточную воду.

«Если дать прямо кусочек льда, кошка может приморозить язык. Все эти лайфхаки из интернета ведут только к проблемам», — резюмировала Сиротина.