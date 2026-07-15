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«Может приморозить язык»: Ветеринар объяснила, как помочь кошке охладиться летом без риска для здоровья

Ветеринар Сиротина: кошке летом поможет охладиться замороженная бутылка с водой
Фото: istockphoto/Chaiwat Hemakom

Животным летом тоже жарко. Однако некоторые советы по так называемому «охлаждению» могут только вредить.



Ветеринарный врач, фелинолог и зоопсихолог Ангелина Сиротина в беседе с «Радио 1» рассказала, что в жару кошке нужно не лакомство, а прохладное место и доступ к воде. Кормить её мороженым для «охлаждения» — бессмысленно, так как в зной аппетит у животных и так снижается, и это норма.

«Кошка может иметь отсутствие аппетита, тяжело дышать и стремиться просто в прохладное место», — добавила она.

Что действительно работает:

  • Доступ в санузел: кафельная плитка всегда держит низкую температуру;
  • Замороженные бутылки с водой: кошки не обнимают их, но лежат рядом, получая охлаждающий эффект;
  • Питьевые фонтанчики: животные охотнее пьют проточную воду.

Эксперт добавила, что не рекомендуется использовать охлаждающие коврики и кормить кошек замороженным куриным или рыбным бульоном.

«Если дать прямо кусочек льда, кошка может приморозить язык. Все эти лайфхаки из интернета ведут только к проблемам», — резюмировала Сиротина.

Анастасия Панченко

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