«Может приморозить язык»: Ветеринар объяснила, как помочь кошке охладиться летом без риска для здоровья
Ветеринар Сиротина: кошке летом поможет охладиться замороженная бутылка с водой
Животным летом тоже жарко. Однако некоторые советы по так называемому «охлаждению» могут только вредить.
Ветеринарный врач, фелинолог и зоопсихолог Ангелина Сиротина в беседе с «Радио 1» рассказала, что в жару кошке нужно не лакомство, а прохладное место и доступ к воде. Кормить её мороженым для «охлаждения» — бессмысленно, так как в зной аппетит у животных и так снижается, и это норма.
«Кошка может иметь отсутствие аппетита, тяжело дышать и стремиться просто в прохладное место», — добавила она.
Что действительно работает:
- Доступ в санузел: кафельная плитка всегда держит низкую температуру;
- Замороженные бутылки с водой: кошки не обнимают их, но лежат рядом, получая охлаждающий эффект;
- Питьевые фонтанчики: животные охотнее пьют проточную воду.
Эксперт добавила, что не рекомендуется использовать охлаждающие коврики и кормить кошек замороженным куриным или рыбным бульоном.
«Если дать прямо кусочек льда, кошка может приморозить язык. Все эти лайфхаки из интернета ведут только к проблемам», — резюмировала Сиротина.