Кадыров пошутил про западные санкции в отношении своей кошки

13 июня 2026, 01:48

Рамзан Кадыров (Фото: Telegram @RKadyrov_95)

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в шутливой форме заявил, что боится показывать свою кошку, так как она может попасть под санкции. Его слова цитирует РИА Новости.





Свое заявление политик сделал не на пустом месте. Дело в том, что недавно в Германии организаторы скачек отказались выплатить призовые за победу лошади, принадлежащей Кадырову, а средства на содержание животного заморозили из-за санкций.



«Я даже боюсь показать свою кошку, вдруг они потом введут против нее санкции», — пошутил Кадыров.