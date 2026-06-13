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Кадыров пошутил про западные санкции в отношении своей кошки

Рамзан Кадыров (Фото: Telegram @RKadyrov_95)

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в шутливой форме заявил, что боится показывать свою кошку, так как она может попасть под санкции. Его слова цитирует РИА Новости.



Свое заявление политик сделал не на пустом месте. Дело в том, что недавно в Германии организаторы скачек отказались выплатить призовые за победу лошади, принадлежащей Кадырову, а средства на содержание животного заморозили из-за санкций.

«Я даже боюсь показать свою кошку, вдруг они потом введут против нее санкции», — пошутил Кадыров.

В ходе беседы с журналистами глава Чечни также высказался о текущих вызовах для России. По его словам, сегодняшний враг страны в лице коллективного Запада не признает ни Всевышнего, ни Бога и пытается разрушить мир.
Александр Огарёв

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