Кадыров пошутил про западные санкции в отношении своей кошки
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в шутливой форме заявил, что боится показывать свою кошку, так как она может попасть под санкции. Его слова цитирует РИА Новости.
Свое заявление политик сделал не на пустом месте. Дело в том, что недавно в Германии организаторы скачек отказались выплатить призовые за победу лошади, принадлежащей Кадырову, а средства на содержание животного заморозили из-за санкций.
«Я даже боюсь показать свою кошку, вдруг они потом введут против нее санкции», — пошутил Кадыров.
В ходе беседы с журналистами глава Чечни также высказался о текущих вызовах для России. По его словам, сегодняшний враг страны в лице коллективного Запада не признает ни Всевышнего, ни Бога и пытается разрушить мир.