«Без изъяна»: Актриса Яна Кошкина снялась в шоколадном бикини — фото

12 июня 2026, 18:17

Актриса Яна Кошкина опубликовала снимок в шоколадном бикини

Яна Кошкина (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Российская телезвезда Яна Кошкина опубликовала в соцсетях кадры из отпуска, на которых позирует в шоколадном бикини. Купальник эффектно подчеркнул загар актрисы. Подробностями о путешествии знаменитость делиться не стала, лишь коротко написав, что счастлива.





Не обошлось без критики. Хейтеры вновь подняли тему конфликта Кошкиной со спортсменками — сёстрами Авериными, который произошёл в реалити-шоу «Сокровища императора». Однако в комментариях нашелся и позитив.



Яна Кошкина (Фото: Instagram*/yana_koshkina_official)



«Ослепительно красива», «Яна без изъяна», «какая вы красивая девушка», «Просто чудо, красотка и талантливая актриса», — написали поклонники.