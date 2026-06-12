«Без изъяна»: Актриса Яна Кошкина снялась в шоколадном бикини — фото
Актриса Яна Кошкина опубликовала снимок в шоколадном бикини
Российская телезвезда Яна Кошкина опубликовала в соцсетях кадры из отпуска, на которых позирует в шоколадном бикини. Купальник эффектно подчеркнул загар актрисы. Подробностями о путешествии знаменитость делиться не стала, лишь коротко написав, что счастлива.
Не обошлось без критики. Хейтеры вновь подняли тему конфликта Кошкиной со спортсменками — сёстрами Авериными, который произошёл в реалити-шоу «Сокровища императора». Однако в комментариях нашелся и позитив.
«Ослепительно красива», «Яна без изъяна», «какая вы красивая девушка», «Просто чудо, красотка и талантливая актриса», — написали поклонники.
В программе ведущие назвали гимнасток олимпийскими чемпионками, после чего мать Яны, Марго, указала, что ни одна из сестер не завоевала олимпийского золота (Арина Аверина заняла четвёртое место). Яна Кошкина на съёмках поддержала родственницу. Спортсменки восприняли эти слова как намеренную провокацию. Позже в личном блоге знаменитость заявила, что просила мать не поднимать эту тему публично.