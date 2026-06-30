«Может привести к инсульту»: Россиянам назвали опасную болезнь, связанную со сном

30 июня 2026, 14:11

Сомнолог Ковальзон: самое частое заболевание, связанное со сном, — апноэ

Фото: iStock/kieferpix

По британским исследованиям, идеальная температура в спальне летом должна быть от 15,5 до 19,4 градусов. По словам специалистов, в сильную жару мозг с трудом достигает необходимых ему стадий глубокого сна.





Доктор биологических наук, сомнолог Владимир Ковальзон в беседе с «Радио 1» заявил, что самое частое заболевание, связанное со сном, — апноэ.





«Это нарушение дыхания во сне, связанное с одышкой, избыточным весом, перееданием, курением и алкоголем. Болезнь требует лечения специальным прибором, кроме этого, нужно сбрасывать вес. Апноэ очень опасно, потому что может привести к инсульту», — предупредил он.

«Особенно опасно, например, когда человек за рулём. Как правило, все связано с апноэ. Оно очень распространено сейчас, особенно у мужчин в расцвете сил, которые занимаются бизнесом, много работают, выпивают, курят, нервничают. Зачастую причина появления болезни — образ жизни», — резюмировал Ковальзон.