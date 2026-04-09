Сомнолог раскрыл, сколько надо спать пожилым людям

09 апреля 2026, 18:57

Сомнолог Бузунов: Пожилые люди не нуждаются в дополнительном сне днем

Фото: iStock/Germanovich

Пожилым людям надо спать ровно столько же, сколько и молодым. Об этом рассказал врач-сомнолог, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Роман Бузунов.





В разговоре с Общественной Службой Новостей он уточнил, что из-за старения организма уменьшается количество глубоких стадий сна и появляется больше ночных пробуждений. Это ухудшает качество сна в целом. Однако, по словам эксперта, к этому стоит относиться спокойно.





«Единственно, человек начинает больше физически уставать, но это все равно не требует больше сна. Человек начинает по этому поводу переживать и пытается с этим что-то сделать. Идет к доктору, говорит, что как-то плохо ему спится. А доктор что делает? Тут же выписывает снотворный препарат. А там привет, лекарственная зависимость, псевдодеменция и снижение когнитивных способностей», — подчеркнул Бузунов.