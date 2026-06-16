Сомнолог предупредил о вреде сна под телевизор

16 июня 2026, 08:30

Сомнолог Яковлев: у засыпающих под телевизор на 25–30% меньше глубокого сна

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Сомнолог Скандинавского Центра Здоровья Борис Яковлев заявил, что привычка засыпать под телевизор ухудшает качество сна и со временем может привести к поведенческой инсомнии.