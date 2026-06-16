Сомнолог предупредил о вреде сна под телевизор
Сомнолог Скандинавского Центра Здоровья Борис Яковлев заявил, что привычка засыпать под телевизор ухудшает качество сна и со временем может привести к поведенческой инсомнии.
По словам специалиста, мозг быстро привыкает к звуку как к сигналу для расслабления. Если человек регулярно засыпает под экран, без этого фона ему потом трудно уснуть. Такая привычка может сформироваться за две-три недели. Сомнолог в беседе с «Газетой.Ru» назвал три главных минуса такого способа засыпания. Первый связан со светом от экрана. Он попадает на сетчатку и снижает выработку мелатонина. Особенно сильно на организм влияет синий спектр, так как он воспринимается мозгом как дневной свет.
Вторая проблема — звук. Даже во сне мозг продолжает реагировать на речь, смену сцен, рекламу и резкие перепады громкости. Это вызывает микропробуждения и нарушает структуру сна. Из-за этого сокращается фаза глубокого сна, во время которой организм восстанавливается. Третий фактор — эмоциональная нагрузка. Новости, триллеры и тяжелый контент могут усиливать тревожность и влиять на сновидения. Утром человек ощущает усталость и разбитость.
Яковлев отметил, что, по данным исследований с полисомнографией, у людей, которые засыпают под телевизор, в среднем на 25–30% меньше глубокого сна, чем у тех, кто спит в тишине. Это снижает концентрацию, ухудшает память и повышает уровень тревожности. Со временем может расти и артериальное давление. По оценке сомнолога, перестроиться на сон без телевизора можно за три-четыре недели. Для этого он советует заменить экран на белый шум, звуки природы или подкасты с таймером отключения, а затем постепенно уменьшать яркость и громкость. Если бессонница без телевизора сохраняется дольше двух недель, врач рекомендует обратиться к сомнологу.
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