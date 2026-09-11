«Может съесть даже мусор?»: Россиянам рассказали, как собаки воспринимают пищу и определяют вкусы еды

11 сентября 2026, 12:19

Кинолог Голубев: собака может съесть мусор из-за разных запахов внутри

Фото: iStock/Chalabala

Могут ли собаки быть гурманами и смаковать еду? Порой, глядя на их вкусовые предпочтения (а это может быть чуть ли не еда из мусорного бака), интуиция подсказывает, что они воспринимают пищу совсем не так, как мы. Однако нельзя отрицать и тот факт, что среди лакомств у питомцев безусловно бывают свои фавориты. Так как собаки определяют вкусы?





Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» раскрыл секрет: собаки определяют вкус в первую очередь благодаря обонянию и только потом задействуют вкусовые рецепторы.





«Зато, несмотря на то что их вкусовой спектр гораздо беднее нашего, они чувствуют вкусы, которые не всегда чувствуем мы», — отметил он.

Формула вкуса

Вода имеет вкус

Что еще важно при приеме пищи

Как складываются вкусовые предпочтения