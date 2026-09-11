«Может съесть даже мусор?»: Россиянам рассказали, как собаки воспринимают пищу и определяют вкусы еды
Кинолог Голубев: собака может съесть мусор из-за разных запахов внутри
Могут ли собаки быть гурманами и смаковать еду? Порой, глядя на их вкусовые предпочтения (а это может быть чуть ли не еда из мусорного бака), интуиция подсказывает, что они воспринимают пищу совсем не так, как мы. Однако нельзя отрицать и тот факт, что среди лакомств у питомцев безусловно бывают свои фавориты. Так как собаки определяют вкусы?
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» раскрыл секрет: собаки определяют вкус в первую очередь благодаря обонянию и только потом задействуют вкусовые рецепторы.
«Зато, несмотря на то что их вкусовой спектр гораздо беднее нашего, они чувствуют вкусы, которые не всегда чувствуем мы», — отметил он.
Формула вкуса
Действительно, то, что мы считаем «вкусом» у еды, для собаки является, скорее, запахом. Обоняние у них во много раз лучше нашего. А вот вкусовых сосочков, напротив, у них меньше (где-то 1700 против наших >5000). Поэтому чувствительность непосредственно во рту у них снижается. Дегустаторами наших собак не назвать, а вот профессия парфюмера им подошла бы больше.
Вода имеет вкус
Самое интересное отличие заключается в том, что у собак есть рецепторы, способные определять вкус воды. Также желание пить меняется у них в зависимости от того, что они едят. Возможно, природой это заложено, чтобы стимулировать у питомцев желание пить после белковой пищи. У человека обычно вода на вкус примерно одинаковая.
Что еще важно при приеме пищи
Стоит также учитывать, что собаки не жуют пищу и не смакуют, как мы. Максимум – они разгрызают кусок и сразу же глотают. Поэтому значение вкуса тем более теряет здесь смысл: задача другая – как можно скорее доставить еду в желудок. Но имеет значение также температура: холодная почти безвкусная. Теплая отдает аромат лучше, а значит, кажется вкуснее. Текстура тоже важна: собакам нравится то, что хорошо грызется и хрустит.
Как складываются вкусовые предпочтения
Если собака обожает кусочек яблока и каждый раз ждет его, необязательно, что ее привлекает именно вкус. Скорее, питомцу нравится его хруст. Предпочтение конкретному лакомству может еще объясняться тем, что оно пахнет более ярко, а потому привлекает.
Мнение, что собаке абсолютно все равно на вкус и она может съесть даже мусор, не совсем верно. На самом деле у животных заложено, что они могут отличать испорченное мясо или даже зараженную воду и отказываться от них. Но иногда система дает сбой. Например, некоторые химические вещества имеют сладковатый вкус и приятный запах, что в совокупности ослабляет бдительность питомца, – в результате он может попробовать отраву. Любовь к мусору тоже объясняется тем, что скопление остатков еды в одном месте создает очень богатую среду для запахов.
В итоге собаки воспринимают вкусы иначе, чем мы. Этим объясняется тот факт, что питомцам не требуется разнообразное меню и изысканные деликатесы. Они вполне могут обходиться привычным однообразным рационом. Главное, чтобы он был безопасным и соответствовал дневной норме КБЖУ конкретно для вашей породы.