«Может стать нарушением»: Юрист объяснила, в каких случаях переработки должны оплачиваться
Юрист Овчинникова: переработки не оплачиваются в выходные и праздники
Работать больше — не значит работать лучше. Исследования показывают: после 50 часов в неделю продуктивность сотрудника резко падает, а риск ошибок растёт. Тем не менее сверхурочные остаются привычным инструментом достижения результатов — и главной причиной выгорания.
Юрист Ирина Овчинникова в беседе с «Радио 1» отметила, что сверхурочные оплачиваются исходя из всей зарплаты по действующей у работодателя системе оплаты труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты (ст. 152 ТК РФ).
«Первые два часа — не менее чем в полуторном размере. Последующие часы — не менее чем в двойном размере. С 121-го часа — не менее чем в двойном размере за каждый час. При суммированном учете сам факт сверхурочной работы определяется по итогам учетного периода. С 1 сентября 2026 г. оплата рассчитывается исходя из величины сверхурочного времени, приходящегося на конкретный день (смену), по тем же правилам», — сказала она.
По словам эксперта, конкретные размеры оплаты могут повышаться коллективным договором, соглашением, локальным актом или трудовым договором. По желанию работника вместо повышенной оплаты ему может предоставляться дополнительное время отдыха — не менее времени, отработанного сверхурочно (кроме случаев, предусмотренных ТК РФ).
«Работа в выходные и праздники, оплаченная по ст. 153 ТК РФ или компенсированная другим днем отдыха, в сверхурочные часы не засчитывается», — отметила Овчинникова.
Пределы переработокПо общему правилу — не более 4 часов в день и 120 часов в год. С 1 сентября 2026 года годовой лимит можно увеличить до 240 часов, если это прямо предусмотрено коллективным договором и (или) отраслевым соглашением. При этом суточный лимит 4 часа сохраняется.
«Для работников с вредными условиями труда и пенсионеров условия меняются. Работодатель обязан вести точный учет сверхурочной работы каждого работника», — подчеркнула юрист.
Когда доплата не положенаИрина Овчинникова объяснила, что при ненормированном рабочем дне задержки не считаются сверхурочной работой. Доплата за них не положена. Компенсация — ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск не менее трех дней. Но если задержки становятся постоянными и фактически заменяют сверхурочную работу, это может стать нарушением.
«Также доплаты не будет, если сотрудник остался по своей инициативе, а работодатель не давал поручений и не знал о переработке. Работа в выходной или праздник оплачивается не менее чем в двойном размере либо в одинарном размере с предоставлением другого дня отдыха по желанию работника. Как сверхурочная она повторно не оплачивается. Доплата за задержки положена не за сам факт нахождения на работе после смены, а за сверхурочную работу — то есть по инициативе работодателя и сверх установленной нормы», — резюмировала собеседница.