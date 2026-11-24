24 ноября 2026, 16:37

Юрист Овчинникова: переработки не оплачиваются в выходные и праздники

Фото: iStock/Vasyl Dolmatov

Работать больше — не значит работать лучше. Исследования показывают: после 50 часов в неделю продуктивность сотрудника резко падает, а риск ошибок растёт. Тем не менее сверхурочные остаются привычным инструментом достижения результатов — и главной причиной выгорания.





Юрист Ирина Овчинникова в беседе с «Радио 1» отметила, что сверхурочные оплачиваются исходя из всей зарплаты по действующей у работодателя системе оплаты труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты (ст. 152 ТК РФ).





«Первые два часа — не менее чем в полуторном размере. Последующие часы — не менее чем в двойном размере. С 121-го часа — не менее чем в двойном размере за каждый час. При суммированном учете сам факт сверхурочной работы определяется по итогам учетного периода. С 1 сентября 2026 г. оплата рассчитывается исходя из величины сверхурочного времени, приходящегося на конкретный день (смену), по тем же правилам», — сказала она.

«Работа в выходные и праздники, оплаченная по ст. 153 ТК РФ или компенсированная другим днем отдыха, в сверхурочные часы не засчитывается», — отметила Овчинникова.

Пределы переработок

«Для работников с вредными условиями труда и пенсионеров условия меняются. Работодатель обязан вести точный учет сверхурочной работы каждого работника», — подчеркнула юрист.

Когда доплата не положена

«Также доплаты не будет, если сотрудник остался по своей инициативе, а работодатель не давал поручений и не знал о переработке. Работа в выходной или праздник оплачивается не менее чем в двойном размере либо в одинарном размере с предоставлением другого дня отдыха по желанию работника. Как сверхурочная она повторно не оплачивается. Доплата за задержки положена не за сам факт нахождения на работе после смены, а за сверхурочную работу — то есть по инициативе работодателя и сверх установленной нормы», — резюмировала собеседница.