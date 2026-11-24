24 ноября 2026, 13:03

Юрист Манько: найденное животное нельзя отдавать без проверки документов хозяина

Фото: Istock/Chalabala

Юрист Александр Манько рассказал, что человеку, который нашёл на улице собаку или кошку, не стоит отдавать животное первому, кто назовёт себя хозяином.





В беседе с изданием «Абзац» Манько подчеркнул, что сначала необходимо проверить документы и убедиться, что это настоящий владелец.

«Попросите показать ветеринарный паспорт, фотографии, видео, документы из клиники, сведения о чипе и особые приметы животного. Если подтвердилось, что это владелец, животное нужно вернуть, желательно посредством акта передачи», — отметил он.