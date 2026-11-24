«Назвался хозяином — докажи»: Юрист объяснил, как вернуть найденное животное
Юрист Манько: найденное животное нельзя отдавать без проверки документов хозяина
Юрист Александр Манько рассказал, что человеку, который нашёл на улице собаку или кошку, не стоит отдавать животное первому, кто назовёт себя хозяином.
В беседе с изданием «Абзац» Манько подчеркнул, что сначала необходимо проверить документы и убедиться, что это настоящий владелец.
«Попросите показать ветеринарный паспорт, фотографии, видео, документы из клиники, сведения о чипе и особые приметы животного. Если подтвердилось, что это владелец, животное нужно вернуть, желательно посредством акта передачи», — отметил он.Помимо этого, юрист советует зафиксировать обстоятельства находки: сделать фото и видео, отметить место и время. Если у животного есть травмы, важно обратиться в ветклинику и сохранить медицинские документы.
По словам специалиста, если же не удалось установить владельца самостоятельно, нужно сообщить о находке в полицию в течение трёх дней. Если за шесть месяцев собственник не заявит о своих правах, животное может перейти в собственность нашедшего.