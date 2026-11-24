24 ноября 2026, 16:15

Юрист Георгиева: подросткам грозит до 8 лет тюрьмы за взрыв петарды на улице

Фото: iStock/InfinitumProdux

Подросткам, взрывающим на улице петарды ради развлечения, грозит наказание в виде штрафов по разным статьям. В некоторых случаях молодые люди могут получить до 8 лет лишения свободы, предупредила в разговоре с Москвой 24 юрист Алла Георгиева. Она напомнила, что все последствия такого баловства среди детей до 14 лет лягут на плечи их родителей.





Взрослых могут оштрафовать на сумму от 500 рублей до 2000 рублей по статье о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию (5.35 КоАП РФ). При этом ребенка способны поставить на учет в комиссию по делам несовершеннолетних, что испортит биографию юного нарушителя. Также надо понимать, что в результате взрыва петарды может пострадать чье-то имущество или здоровье. В этом случае родители, согласно гражданскому законодательству, должны будут возместить причиненный ущерб в полном объеме. В том числе все траты на лечение, поездки к врачу, а еще судебные расходы. При этом, даже если ребенку 16 лет, но он не имеет дохода, финансовая ответственность также окажется на взрослых, отметила эксперт.



Если игры с петардами устроили дети 16 лет и старше (имеющие доход), то их уже могут привлечь к административной ответственности по статье о нарушении требований пожарной безопасности (20.4 КоАП РФ). Придется заплатить штраф в размере от 5000 до 15 000 рублей.





«Кроме того, возможен штраф по статье о мелком хулиганстве (20.1 КоАП РФ), но только если будет доказано, что молодежь проявляла явное неуважение к обществу. Например, если ребятам делали замечания, но дети в ответ кричали, ругались и нарочно продолжали взрывать петарды. Штраф составит от 500 рублей до 1000 рублей. Статья также предусматривает арест до 15 суток, однако к детям до 18 лет он не может быть применен», — отметила юрист.