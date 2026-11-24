24 ноября 2026, 13:44

Юрист Хаминский: нотариальное согласие супруга не нужно при продаже украшений

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Юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в беседе с RT рассказал, может ли один из супругов без согласия второго продать купленные в браке драгоценные украшения.





Согласно нормам Семейного кодекса России, имущество, приобретённое во время брака на общие средства, является совместной собственностью.





«При этом драгоценности и предметы роскоши прямо исключены из категории вещей индивидуального пользования, которые принадлежат только одному супругу. Исключение составляют, например, украшения, полученные в дар или по наследству либо приобретённые на личные средства супруга», — отметил он.

«Такую сделку можно оспорить лишь при условии, что второй супруг докажет не только отсутствие своего согласия, но и то, что покупатель знал или заведомо должен был знать о его несогласии», — пояснил он.

«Таким образом, покупатель украшений или автомобиля не обязан требовать нотариальное согласие супруга продавца. Однако при покупке действительно дорогих изделий для собственного спокойствия разумно получить письменное подтверждение продавца об отсутствии возражений супруга либо его согласие», — подытожил он.