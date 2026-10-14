«Можно, а зачем?» — как один ответ АвтоВАЗа разлетелся по соцсетям. Как можно отреагировать на эту фразу?
Фраза директора по продуктам АвтоВАЗа Олега Груненкова «Можно. А зачем?» превратилась в один из главных мемов российских соцсетей в начале 2026 года. Пользователи начали применять ее как ироничный ответ на любые предложения, а автоконцерн решил зарегистрировать выражение как товарный знак. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
АвтоВАЗ зарегистрировал товарный знак «Можно, а зачем?»АвтоВАЗ зарегистрировал товарный знак «Можно, а зачем?». Согласно электронной базе Роспатента, ведомство одобрило заявку 9 сентября 2026 года. Правовая защита будет действовать до 17 февраля 2036 года. Знак распространяется на ряд классов Международной классификации товаров и услуг. В перечень вошли автомобили, комплектующие, одежда, обувь, игрушки, печатные и электронные издания. Компания сможет использовать фразу для безалкогольных напитков, пива, рекламы, телевещания, телекоммуникаций, развлечений, производства фильмов и публикации материалов.
Мем уже успел выйти за пределы социальных сетей. Предприниматели начали продавать футболки, чехлы для телефонов и другие товары с популярной фразой. После этого АвтоВАЗ подал заявку в Роспатент. Регистрация не запрещает людям цитировать выражение, шутить с ним или использовать его в личном общении. Ограничения касаются прежде всего коммерческого использования в категориях, на которые распространяется товарный знак.
Кто и кому сказал «Можно. А зачем?»Крылатая реплика прозвучала в интервью директора по продуктам АвтоВАЗа Олега Груненкова блогеру Амирану Сардарову. Разговор вышел в ноябре 2025 года на канале. Полуторачасовой выпуск посвятили предприятию, производству машин и перспективам отечественного автопрома. Сардаров посетил завод и пообщался с руководителями компании. Ролик собрал миллионы просмотров на разных платформах: 1,8 млн в «VK Видео», 2,2 млн на YouTube и 257 тыс. на Rutube.
Момент с будущим мемом прозвучал примерно на 25-й минуте программы. Блогер спросил, сможет ли АвтоВАЗ создать автомобиль, сопоставимый с BMW 5 Series. Груненков ответил, что мощный двигатель требует комплексной переработки всей конструкции. Для мотора на 250–300 лошадиных сил необходимы более прочная трансмиссия, эффективные тормоза и другие технические решения. По его словам, нельзя просто установить большой мотор на существующую платформу. Мужчина ответил, что технически это возможно, однако задал встречный вопрос: «Можно. А зачем?».
Почему фраза АвтоВАЗа стала мемомКороткий ответ быстро разошелся по соцсетям. Пользователи вырвали его из автомобильного контекста и превратили в универсальную реакцию на предложения что-то изменить, улучшить или усложнить. Фраза стала символом скепсиса, нежелания выходить из привычной зоны комфорта и ироничного отказа от амбициозных идей. Ее начали использовать в шутках о ремонте, работе, отношениях, технологиях и повседневных делах.
По данным исследования Brand Analytics, выражение «Можно. А зачем?» стало самым популярным мемом в российских соцмедиа в первом квартале 2026 года. Аналитики изучили свыше 9 млрд сообщений в русскоязычных соцсетях и СМИ с 1 января по 31 марта. За этот период пользователи упомянули фразу 294,2 тыс. раз.
Как мем «Можно. А зачем?» используют в соцсетяхИнтернет быстро создал десятки вариаций популярной реплики. Пользователи сочиняют песни, записывают короткие видео и вставляют цитату в комментарии к новостям. Мем подходит почти к любой ситуации — от идеи зарядить телефон до предложения жениться или начать ремонт.
Режиссер и сценарист Даниил Богдан сделал нейросетевой ролик на эту тему. В нем автор представил, что вопрос «Можно. А зачем?» задавали бы люди, чьими достижениями гордится страна. В видео фразу произносят образы Сергея Королева, Юрия Гагарина, Андрея Туполева, Михаила Калашникова и других известных людей. Такой прием подчеркнул главный смысл шутки: за ироничным отказом от нового порой скрывается страх перемен или отсутствие желания действовать.