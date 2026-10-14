14 октября 2026, 15:58

Фото: «Радио 1» (сгенерировано GPT Image 2.5)

Фраза директора по продуктам АвтоВАЗа Олега Груненкова «Можно. А зачем?» превратилась в один из главных мемов российских соцсетей в начале 2026 года. Пользователи начали применять ее как ироничный ответ на любые предложения, а автоконцерн решил зарегистрировать выражение как товарный знак. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание АвтоВАЗ зарегистрировал товарный знак «Можно, а зачем?» Кто и кому сказал «Можно. А зачем?» Почему фраза АвтоВАЗа стала мемом Как мем «Можно. А зачем?» используют в соцсетях Что ответить на фразу «Можно. А зачем?»

АвтоВАЗ зарегистрировал товарный знак «Можно, а зачем?»

Кто и кому сказал «Можно. А зачем?»

Фото: «Радио 1» (сгенерировано GPT Image 2.5)

Почему фраза АвтоВАЗа стала мемом

Как мем «Можно. А зачем?» используют в соцсетях

Что ответить на фразу «Можно. А зачем?»