Ученые объяснили, как алкоголь разрушает мозг
Ученые из Кливлендской клиники предупредили о пагубном влиянии алкоголя на мозг. Результаты их исследования опубликовал журнал Immunity.
Оказалось, что этанол перепрограммирует иммунные клетки микроглии на разрушение внеклеточного матрикса — каркаса, поддерживающего целостность нервной ткани и помогающего нейронам взаимодействовать.
Наблюдения показали, что через час после употребления большой дозы спиртного отростки микроглии втягиваются, а сами клетки начинают повреждать матрикс. Из-за этого падает активность нейронов, что может объяснять сонливость, потерю координации и сознания.
Даже однократное злоупотребление приводит к повреждению матрикса и потере связей между нейронами. При постоянном употреблении ученые зафиксировали утрату нейронов в лобной коре — области, отвечающей за принятие решений и контроль импульсов. Похожие нарушения матрикса нашли и в мозге людей с алкогольными расстройствами.
Исследователи также определили возможную мишень для терапии — белок MyD88, участвующий в активации микроглии. В опытах удаление гена, отвечающего за этот белок, защищало матрикс и нейроны от повреждений и ослабляло седативный эффект алкоголя даже при высокой концентрации спирта в крови.
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