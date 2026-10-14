Ученые объяснили, как алкоголь разрушает мозг

14 октября 2026, 14:27

Immunity: алкоголь перепрограммирует иммунные клетки на разрушение мозга

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Ученые из Кливлендской клиники предупредили о пагубном влиянии алкоголя на мозг. Результаты их исследования опубликовал журнал Immunity.