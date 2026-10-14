Эксперт по фэншуй назвала символы для привлечения здоровья в дом

14 октября 2026, 14:07

Кактусы на востоке дома могут негативно влиять на здоровье

Фото: istockphoto / Helin Loik-Tomson

В восточной части дома рекомендуется поддерживать порядок и размещать символы долголетия. По мнению эксперта по фэншуй Олеси Руновой, это поможет восстановить силы и быстрее выздороветь. Об этом она рассказала «Москве 24».