Эксперт по фэншуй назвала символы для привлечения здоровья в дом
В восточной части дома рекомендуется поддерживать порядок и размещать символы долголетия. По мнению эксперта по фэншуй Олеси Руновой, это поможет восстановить силы и быстрее выздороветь. Об этом она рассказала «Москве 24».
По словам специалиста, восточный сектор отвечает за здоровье. В нём не стоит размещать фотографии умерших родственников, друзей и животных, засушенные цветы, кактусы и другие колючие растения, чучела животных и картины с опавшими листьями. Как считает эксперт, такие предметы могут негативно влиять на здоровье жильцов.
Также в восточном секторе не рекомендуют устраивать бар со спиртными напитками и вешать фотографии людей в состоянии опьянения. По мнению Руновой, это может способствовать злоупотреблению алкоголем среди домочадцев.
Для привлечения долголетия эксперт советует разместить на востоке изображение журавля. В восточной традиции эта птица символизирует бессмертие, долгую жизнь, защиту материнства и счастье.
Ещё один подходящий символ — фигурка Шоусина, бога здоровья и долголетия. Её можно поставить на видном месте в восточном секторе или в спальне.
Кроме того, эксперт рекомендует тыкву-горлянку. По её словам, этот символ можно разместить в восточной части дома или рядом с постелью больного.
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