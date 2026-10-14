Невролог Маматов назвал пять правил для долголетия
На продолжительность жизни влияют физическая активность, питание, сон, уровень стресса и способность организма восстанавливаться. Об этом в беседе с RT рассказал врач восстановительной медицины и невролог Алексей Маматов.
Первое правило долголетия — сохранять ежедневную активность. По словам специалиста, длительное сидение и отсутствие прогулок со временем ухудшают состояние мышц, суставов и позвоночника. При этом необязательно заниматься интенсивными тренировками: подойдут ходьба, плавание, упражнения на подвижность или силовые нагрузки. Главное — уделять движению 15–30 минут каждый день с учётом своего состояния.
Второй важный фактор — питание. Врач рекомендует придерживаться разнообразного рациона с достаточным количеством белка, овощей, фруктов и других источников клетчатки. При этом стоит ограничивать продукты с избытком соли, сахара и насыщенных жиров. В качестве ориентира Маматов предложил использовать принципы гарвардской тарелки.
Третье правило — полноценный сон. Хронический недосып и стресс могут влиять на аппетит, пищевое поведение и восстановление организма. Невролог советует обращать внимание не только на продолжительность сна, но и на его качество: насколько легко человек засыпает, просыпается ли ночью и чувствует ли себя отдохнувшим утром.
Четвёртый фактор — управление стрессом. По словам Маматова, длительное напряжение может отражаться на сне, работе сердечно-сосудистой системы и обмене веществ. Для расслабления он рекомендует дыхательные практики с медленным выдохом. Также врач упомянул контролируемое воздействие холода как способ тренировки адаптационных механизмов организма.
Пятое правило — не откладывать профилактику до появления выраженных симптомов. Специалист советует проходить необходимые обследования и обращать внимание на изменения самочувствия. Если регулярно возникает усталость, нарушается сон, снижается переносимость привычных нагрузок или вес меняется без очевидной причины, не стоит автоматически списывать это на возраст.
Маматов подчеркнул, что ни одна привычка сама по себе не гарантирует долголетия. Для поддержания здоровья важно в течение многих лет сохранять физическую активность, полноценно питаться, высыпаться и следить за состоянием организма.
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