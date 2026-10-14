Невролог Маматов назвал пять правил для долголетия

14 октября 2026, 14:42

Врач Маматов: движению нужно уделять от 15 до 30 минут каждый день

Фото: istockphoto / Mariia Vitkovska

На продолжительность жизни влияют физическая активность, питание, сон, уровень стресса и способность организма восстанавливаться. Об этом в беседе с RT рассказал врач восстановительной медицины и невролог Алексей Маматов.