«Можно отключать отопление»: Синоптик рассказал о погоде в Москве и области в ближайшее время

30 марта 2026, 14:02

Синоптик Шувалов: в Москву и Подмосковье придет дождь

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Март в этом году преподносит москвичам сюрпризы, к которым не привыкли даже синоптики. Солнечная погода, установившаяся в столице, оказалась не просто теплой, а рекордной. Что ждет жителей мегаполиса в ближайшие дни и стоит ли убирать зонты подальше?





Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» предупредил, что во второй половине недели солнечную погоду сменят дожди, необходимые для очищения воздуха.





«Тепло у нас такое, которого никогда не наблюдалось в марте за весь двухсотлетний ряд наблюдений», — заявил он.

«Можно отключать отопление: температура будет на 6–8 градусов выше положенного по климату. В дневные часы воздух будет прогреваться до 16–17 градусов, тогда как среднесуточная температура составит около плюс 10 градусов. Ночью же в Москве ожидается 3–5 градусов тепла, а в Подмосковье температура будет варьироваться от 1 до 6 градусов», — отметил эксперт.

«Вероятность осадков высока в четверг и пятницу», — резюмировал специалист.