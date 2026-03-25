«Совсем мало»: Синоптик рассказал о погоде в Москве и области в ближайшее время

25 марта 2026, 13:13

Синоптик Варакин: аномальное тепло в Москве и Подмосковье сохранится до 29 марта

Фото: istockphoto/ValerijaP

В Московском регионе продолжает устанавливаться погодная аномалия. Март, который и так побил рекорды тепла, заканчивается по-настоящему весенней погодой. Жителей столицы и области ждут солнечные и сухие выходные, а снежный покров, по прогнозам специалистов, исчезнет с большинства территорий уже к 1 апреля.





Синоптик Юрий Варакин в беседе с «Радио 1» заявил, что текущая погода опережает календарь почти на месяц. Если опираться на климатические нормы, то столбики термометров демонстрируют показатели, характерные для конца апреля — начала мая.





«У нас всё продолжается, концерт апрельской погоды. Может быть, на майскую ещё чуть-чуть не дотягивает, но для апреля на 7–8 градусов выше нормы», — сказал он.

«Снег уходит по 2–3 сантиметра ежедневно. К 1 апреля может остаться совсем мало там, где солнечные лучи ещё не завершили активную работу. Фактически уже меньше 20 сантиметров», — отметил Варакин.

«Самый тёплый март был за 150 лет в 2007 году, второй по рангу — в прошлом, 2025 году. Сегодня я на 98% могу сказать с уверенностью, что мы уже как минимум повторим 2025 год», — поделился прогнозом специалист.