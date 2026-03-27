«Циклон с осадками»: Синоптик рассказал о погоде в Москве и области

27 марта 2026, 14:01

Синоптик Цыганков: в Москве и Подмосковье ожидаются дожди

Март в столичном регионе подходит к концу, но радовать теплом пока не перестает. В отличие от астрономии, где всё линейно, в метеорологии, как признаются эксперты, свои законы. Чего ждать жителям Москвы и области в ближайшие дни?





Начальник отдела Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с «Радио 1» заявил, что последние дни марта будут теплее предыдущих.





«Март аномально тёплый. Последние три дня будет ещё теплее, потому что с юга идёт циклон, который принесет тёплый воздух. Но также циклон доставит нам и осадки, однако непривычно теплых для конца марта дождей опасаться не стоит», — сказал он.

«Ночные температуры будут до +5 градусов. Начало апреля также обещает быть теплым, хотя облачности станет чуть больше под влиянием того же циклона. Сейчас снежный покров уже сократился до 10 см, и это позволяет избежать масштабных подтоплений, несмотря на внушительный объем накопившейся влаги», — резюмировал Цыганков.