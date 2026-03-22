Синоптик Макарова: март 2026 года может стать самым солнечным в истории
Солнечная погода в марте сохраняется почти каждый день. Об этом рассказала ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.
По ее словам, ежедневный учёт ведётся по часам. Поскольку погода антициклональная и солнце светит почти каждый день, это предположение вполне обоснованно, отметила Макарова.
Она указала, что норма продолжительности солнечного сияния, учитывая среднюю облачность, составляет 128 часов.
Ранее ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина озвучила прогноз погоды на следующую неделю в московском регионе. По ее заверению, ожидается общее повышение температуры. Днем температура поднимется до 6–13 градусов Цельсия.
Читайте также: