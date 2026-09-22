«Можно перетерпеть»: Невролог рассказал, как мужчины и женщины испытывают головную боль

22 сентября 2026, 16:17

Невролог Разумов: мужчины и женщины по-разному испытывают головную боль

Фото: iStock/Jelena Danilovic

Единых стандартов восприятия собственного самочувствия не существует — и это создаёт сложности как для пациентов, так и для специалистов. Одни склонны преувеличивать масштаб проблемы, другие, напротив, долго не замечают тревожных сигналов. Найти баланс между объективными показателями и субъективными ощущениями оказывается куда труднее, чем может показаться на первый взгляд.





Невролог Дмитрий Разумов в беседе с «Радио 1» заявил, что некоторые люди склонны драматизировать, поэтому важно уточнять поведение человека во время приступа.





«Боль — субъективное ощущение. Врачи используют визуально-аналоговую шкалу от 0 до 10, где 0 — не болит, 10 — самая сильная боль, которую человек испытывал в жизни. Пять — это человек думает, что он чувствует головную боль, но можно ещё перетерпеть. Три — можно отвлечься и переключиться на что-то другое. Шесть-семь — человек уже хочет выпить таблетку. Девять-десять — серьезная боль, вызов скорой», — объяснил он.