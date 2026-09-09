Невролог озвучил рецепт здорового завтрака для школьника
Невролог Али Исмаилов поделился рекомендациями по составлению полезного завтрака для школьника. По словам специалиста, в утреннем приёме пищи должны присутствовать не только белки, но и другие важные для организма вещества.
Как сообщает «Лента.ру» со ссылкой на врача, идеальный завтрак довольно прост по составу: он должен включать источник белка, сложные углеводы, небольшое количество жиров и жидкость. При этом эксперт обращает внимание на значимость питьевого режима — он напрямую влияет на самочувствие ребёнка.
Исмаилов советует воздержаться от сладких блюд на завтрак, но не убирать сладости из рациона совсем. В качестве подходящих вариантов завтрака невролог приводит такие сочетания, как каша с яйцом, омлет с хлебом, творог с фруктами, натуральный йогурт, сыр и орехи. При этом не стоит усложнять утренний приём пищи — достаточно простого, привычного и сбалансированного блюда, которое ребёнку действительно хочется есть.
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