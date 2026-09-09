Невролог озвучил рецепт здорового завтрака для школьника

09 сентября 2026, 06:58

Невролог Исмаилов: завтрак школьника должен состоять из белков и углеводов

Фото: iStock/Arx0nt

Невролог Али Исмаилов поделился рекомендациями по составлению полезного завтрака для школьника. По словам специалиста, в утреннем приёме пищи должны присутствовать не только белки, но и другие важные для организма вещества.