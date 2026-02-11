«Можно пить с ложки»: Диетолог развеяла популярные мифы о жирах в пище

11 февраля 2026, 15:36

Диетолог Говорушко: масло можно пить с ложки, а яйца есть каждый день

Фото: Istock/Pawel Kacperek

Жир стал главным нутрициологическим пугалом последних двадцати лет. Но отказ от масла, яиц и рыбы не делает нас здоровее — наоборот, без жиров перестают работать гормоны, сохнет кожа и не усваиваются витамины.





Диетолог Виктория Говорушко в беседе с «Радио 1» объяснила, почему бутерброд со сливочным маслом полезен, яйца можно есть хоть каждый день, а две ложки льняного масла стоит внести в рацион уже сегодня.





«Если прекратить полностью употреблять жиры, мы действительно себе навредим. Самая важная функция жиров — гормонопродуцирование. Без них будет страдать детородная функция и передача информации в нейронах мозга», — сказала она.

«Можно просто выпить — если для стула, то до еды, запить тёплой водой», — дополнила эксперт.

«Холестерин повышают тортики и печеньки. Без жира не усваиваются витамины D и A. Можно пить витамины сколько угодно, но если нет жира — они просто выйдут с водой», — предупредила эксперт.