«Можно пить с ложки»: Диетолог развеяла популярные мифы о жирах в пище
Диетолог Говорушко: масло можно пить с ложки, а яйца есть каждый день
Жир стал главным нутрициологическим пугалом последних двадцати лет. Но отказ от масла, яиц и рыбы не делает нас здоровее — наоборот, без жиров перестают работать гормоны, сохнет кожа и не усваиваются витамины.
Диетолог Виктория Говорушко в беседе с «Радио 1» объяснила, почему бутерброд со сливочным маслом полезен, яйца можно есть хоть каждый день, а две ложки льняного масла стоит внести в рацион уже сегодня.
«Если прекратить полностью употреблять жиры, мы действительно себе навредим. Самая важная функция жиров — гормонопродуцирование. Без них будет страдать детородная функция и передача информации в нейронах мозга», — сказала она.
По ее словам, одна-две столовые ложки масла в день должны быть в рационе обязательно.
«Можно просто выпить — если для стула, то до еды, запить тёплой водой», — дополнила эксперт.
Виктория Говорушко подчеркнула, что желтка тоже не стоит бояться, а яйца в каждодневном рационе не повысят холестерин.
«Холестерин повышают тортики и печеньки. Без жира не усваиваются витамины D и A. Можно пить витамины сколько угодно, но если нет жира — они просто выйдут с водой», — предупредила эксперт.