«Не лучшая идея»: Диетолог раскрыл главный секрет, как правильно заменять мясо бобовыми

11 февраля 2026, 11:06

Диетолог Бобровский: для полноценной замены мяса бобовым нужны злаки

Фото: iStock/bhofack2

Все больше и больше людей на планете отказываются от мяса. Но как это влияет на организм, и есть ли у этого польза?





Диетолог Андрей Бобровский в беседе с «Радио 1» заявил, что простая замена котлеты на тарелку фасоли — не лучшая идея для здоровья.





«Получить из бобовых тот же белок, что из мяса, можно, но только если следовать одному правилу — добавлять злаки. Сами бобовые обеспечивают организм высококачественным белком, но в них не хватает аминокислот», — сказал он.

«Не нужно искать заморские суперфуды или еще что-то. Достаточно правильно скомбинировать свой рацион», — резюмировал Бобровский.