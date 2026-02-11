«Не лучшая идея»: Диетолог раскрыл главный секрет, как правильно заменять мясо бобовыми
Диетолог Бобровский: для полноценной замены мяса бобовым нужны злаки
Все больше и больше людей на планете отказываются от мяса. Но как это влияет на организм, и есть ли у этого польза?
Диетолог Андрей Бобровский в беседе с «Радио 1» заявил, что простая замена котлеты на тарелку фасоли — не лучшая идея для здоровья.
«Получить из бобовых тот же белок, что из мяса, можно, но только если следовать одному правилу — добавлять злаки. Сами бобовые обеспечивают организм высококачественным белком, но в них не хватает аминокислот», — сказал он.
По словам эксперта, вкусные примеры таких сочетаний: рис с кускусом или с хлебом. Эта комбинация делает пищу абсолютно полноценной. Таким образом, секрет полноценного растительного питания — в грамотном комбинировании. Чечевица с рисом, фасоль в лепешке или нут с кускусом — правильные и здоровые альтернативы мясному блюду.
«Не нужно искать заморские суперфуды или еще что-то. Достаточно правильно скомбинировать свой рацион», — резюмировал Бобровский.