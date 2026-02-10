Женщинам раскрыли главный фактор преждевременного старения
Кардиохирург Сандра Эйфер заявила, что генетика влияет на продолжительность жизни максимум на 30-40 процентов. В беседе с изданием HuffPost она раскрыла женщинам главный фактор преждевременного старения.
Эйфер утверждает, что стресс ускоряет процесс старения у женщин. По её мнению, стремление соответствовать высоким ожиданиям в профессиональной и личной жизни, а также в вопросах внешности, приводит к ухудшению состояния сердца и мозга, а также к дисбалансу гормонов.
В отличие от мужчин, женщины, как отметила специалист, испытывают более выраженные реакции на стресс практически во всех системах организма. Один и тот же стрессовый фактор вызывает у женщин более значительное повышение артериального давления, учащение пульса и изменения в гормональном фоне, объяснила Эйфер.
Врач подчеркнула, что никакие дополнительные средства не могут компенсировать хронический стресс. В качестве альтернативы она рекомендовала женщинам практиковать медитации, заниматься хобби и физическими упражнениями. При этом особое внимание следует уделять праву на отдых и возможности выражать негативные эмоции.
