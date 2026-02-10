Женщинам раскрыли главный фактор преждевременного старения

10 февраля 2026, 14:23

Кардиохирург Эйфер назвала стресс фактором старения женщин

Фото: iStock/Kostikova

Кардиохирург Сандра Эйфер заявила, что генетика влияет на продолжительность жизни максимум на 30-40 процентов. В беседе с изданием HuffPost она раскрыла женщинам главный фактор преждевременного старения.