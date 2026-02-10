«Секрет долголетия»: Диетолог назвал суперфуд, доступный каждому россиянину
Диетолог Бобровский: для долголетия в рацион нужно включить бобовые
10 февраля ежегодно отмечается Всемирный день зернобобовых. День учреждён Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН, чтобы подчеркнуть важность зернобобовых культур: фасоли, гороха, чечевицы, нута и люпина — как источника продовольствия.
Диетолог Андрей Бобровский в беседе с «Радио 1» отметил, что не нужно гнаться за дорогими заморскими ягодами, потому что ключ к долгой и здоровой жизни может лежать в тарелке с привычной едой.
«Есть очень известное исследование "голубых зон» долголетия, где утверждается, что бобовые — основной компонент ежедневного рациона. Это значит, что для того, чтобы питаться как долгожители, не нужны экзотические продукты», — сказал он.
Эксперт напрямую связал этот факт с современной модой на суперфуды, и тем, как люди пытаются угнаться за «заморскими дорогостоящими» вместо того, чтобы элементарно включить в рацион бобовые. Таким образом, фасоль, горох, чечевица и нут — это не просто сытная еда, а стратегический продукт для здоровья, проверенный поколениями жителей самых разных уголков планеты, где люди славятся своим долголетием.