«Можно рожать»: Стало известно, от чего зависит сексуальное желание женщин

14 мая 2026, 12:43

Психолог Арутюнян: когда мужчина помогает в быту, женщина его хочет

Фото: iStock/Prostock-Studio

В медиапространстве появилось мнение, что если партнер помогает своей женщине в выполнении бытовых дел (выносит мусор, убирает дом), то ее сексуальное желание заметно повышается. Особенный резонанс вызвал мусор, который, по мнению пользователей социальных сетей, должен выбрасывать мужчина. Действительно ли это маленькое действие влияет на женское желание, если да, то как?





Клинический психолог, когнитивно-поведенческий терапевт Евгения Арутюнян в беседе с «Радио 1» заявила, что прямой взаимосвязи нет, но косвенно, безусловно, она имеет место быть.





«Здесь речь идёт про эмоциональную связь. Если есть со стороны мужчины вовлеченность в быт, который социально присваивается к функционалу женщины, она начинает чувствовать себя не только "посудомойкой", а личностью, невидимый труд которой действительно оценён. Своего рода такая "бытовая защита", когда она понимает, что может расслабиться. И вот тут уже появляется взаимосвязь, спокойная, не чувствующая на себе весь груз рутины женщина с удовольствием поделится этой энергией через телесную близость, например. И конечно, желание отблагодарить, хоть это и такая мелочь», — объяснила эксперт.

«Это, конечно, впечатляет. Кажется, что от такого мужчины можно даже сразу рожать. К тому же, чтобы вынести мусор, нужно покинуть родное жилое помещение. Эволюционно мы так устроены, что мужчины чаще реализуются во вне, а женщина больше — за роль хранительницы очага. И где-то на глубинах подкорки в том числе может включаться эта программа: не покидать пещеру», — поделилась специалист.